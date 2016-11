Экономическая политика Трампа формирует несколько новых инвестиционных тем

Волатильность на мировых финансовых рынках поднялась после неожиданной победы Дональда Трампа на выборах в США. Новоиспеченный президент в своей победной речи поспешил успокоить инвесторов, акцентировав внимание на конструктивной повестке фискального стимулирования экономического роста. В речи не было упоминания главных предвыборных «страшилок» – пересмотра или отмены торговых соглашений, резкого ужесточения иммиграционной политики, «мусульманского вопроса» и др., что стимулировало инвесторов ускорить воплощение в жизнь плана по «большой ротации» – переходу из облигаций в акции.

Тем не менее на рынках сохраняется высокая волатильность и неожиданные развороты в течение дня, связанные с неопределенностью, которую несет президентство Трампа. Важным для понимания будущего подхода команды Трампа к экономической повестке окажется выбор команды и кандидатур на ключевые посты. Стало известно, что в число кандидатов на пост министра финансов входят Джейми Даймон, генеральный директор JPMorgan Chase, и инвестор-миллиардер Карл Айкан; оба пользуются большим доверием и заслуженным уважением финансовых рынков. Экс-спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич, влиятельный консерватор, может занять пост государственного секретаря США. Экс-мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани может занять место генерального прокурора США. Привлечение столь известных и уважаемых людей позволяет думать, что вряд ли стоит ожидать «ковбойского» подхода к экономике, внутренней и внешней политике.

Повестка Трампа направлена на ускорение экономического роста. Ключевыми темами будущей экономической политики заявлены:

· фискальное стимулирование экономики (снижение налогов),

· увеличение госрасходов на инфраструктурное строительство,

· ослабление регуляторного давления на бизнес.

Разберем их по отдельности.

Налоги

Многие экономисты согласны, что снижение налогов стимулирует экономический рост, но это сопряжено с риском снижения налоговых поступлений даже при выросшей экономической базе. Рост прибылей предприятий должен превысить процент снижения налоговой ставки, чтобы дать реальный эффект для федерального бюджета. Исходя из того, что большинство транснациональных гигантов американской экономики уже пользуются налоговыми льготами и лазейками, реформа заденет малый и средний бизнес, так называемые «магазины мамы-папы». Остается открытым вопрос, сможет ли правительство Трампа найти оптимальный уровень налогообложения (при котором налоговые поступления достигают максимума) на кривой Лаффера (см. график) или снижение налогов приведет к увеличению бюджетного дефицита.

T - доход государственного бюджета;

t - налоговая ставка;

t* - налоговая ставка, которая максимизирует доход для бюджета;

Ставки t1 и t3 дают одинаковые бюджетные поступления. Увеличение налоговой ставки (t) первоначально приводит к увеличению бюджетных доходов (T) от налогов, но после определенного уровня приводит к падению.

Одним из способов отыграть тему фискального стимулирования является продажа облигаций средней и долгой дюрации (например, через приобретение биржевого фонда ProShares Short 20+ Year Treasury – TBF US) с одновременной покупкой фондового индекса широкого рынка S&P 500 (например, через SPDR S&P 500 ETF Trust – SPY US).

Инфраструктура

В ходе предвыборной гонки оба кандидата сошлись на том, что США необходимо увеличить вложения в обновление внутренней инфраструктуры. Эта тема весьма актуальна; так, совет инженеров США в предвыборном отчете указал, что в плане развития инфраструктуры страна отстает от Европы на 50-60 лет. Клинтон обещала выделить $250 млрд, Трамп – до $1 трлн. В качестве источников финансирования рассматривались разные варианты, но, учитывая консенсус между республиканцами и демократами насчет необходимости таких инвестиций, увеличение расходов на инфраструктуру – одно из самых вероятных и выполнимых обещаний, а также возможность для реальных инвестиций на 2017-й и последующие годы.

Есть много компаний из разных секторов, которые являются прямыми или косвенными бенефициарами этой программы. Понимание того, кто именно выиграет, будет приходить по мере появления ее деталей. Тема эта большая, и есть достаточно простой и надежный способ в ней поучаствовать – через биржевой фонд сектора Metals & Mining (XME US).

Расходы на оборону

Трамп также озвучил довольно смелые планы по усилению армии США:

· увеличение на 59% истребительного парка ВВС,

· увеличение на 50% количества соединений морской пехоты,

· увеличение на 29% корабельного парка ВМС,

· увеличение на 14% численного состава сухопутных сил.

Пока неясно, за счет чего будет финансироваться столь амбициозная программа перевооружения, но так или иначе расходы на оборону будут расти. С необходимостью этого были согласны и демократы. Это еще одна из перспективных инвестиционных тем на ближайшие годы. Участвовать в ней можно через биржевой фонд, включающий акции авиакосмических и оборонных компаний, – iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA US).

Здравоохранение

Трамп неоднократно заявлял о намерении свернуть программу ACA (Affordable Care Act, т. н. Obamacare, – Реформа здравоохранения и защиты пациентов президента Обамы). Мы ожидаем, что прогресс по этому вопросу не будет настолько быстрым, как хотелось бы республиканцам. Тем не менее выгодоприобретателями избрания Трампа являются прежде всего компании сектора биотехнологий, которые смогут вздохнуть спокойно после года непрерывного давления со стороны Клинтон.

За это время акции биотехнологических компаний упали до минимальных прогнозных оценочных коэффициентов (P/E) за последние 25 лет и сравнялись с большими фармацевтическими компаниями, к которым всегда торговались с премией. Сами фармацевтические компании также находятся недалеко от минимальных значений с середины 1990-х гг.

Учитывая ожидаемое ослабление регуляторных рисков, мы видим потенциал серьезной переоценки как биотехнологических, так и крупных фармацевтических компаний. На наш взгляд, имеет смысл участвовать в потенциальной переоценке через биржевые фонды iShares Nasdaq Biotechnology ETF (IBB US), Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV US) и индивидуальные имена, например, Pfizer (PFE US), Merck (MRK US), Bristol-Myers Squibb (BMY US).

Финансовый сектор

Давление регуляторов на банки также должно ослабнуть, и главным драйвером для сектора станет направление движения процентных ставок. Мы думаем, что, скорее всего, ставки продолжат повышаться. Одними из главных бенефициаров этого процесса станут акции банков США. Сейчас они находятся у самых низких оценочных значений (P/B) за последние 10 лет, поэтому, несмотря на предыдущий скачок в цене, сохраняют значительный потенциал дальнейшего роста. Можно участвовать, например, через SPDR S&P Bank ETF (KBE US).

Развивающиеся рынки

Реализация предвыборных заявлений Трампа насчет пересмотра и даже возможной отмены ряда торговых соглашений, в частности NAFTA (Cоглашение о свободной торговле между Канадой, США и Мексикой), имеет прямые последствия для всей мировой торговли. Особенно сильно это ударит по развивающимся рынкам, зависящим от экспорта, таким как страны Юго-Восточной Азии (прежде всего Китай) и Латинской Америки (Мексика, Колумбия).

От того, в каких практических формах будут реализовываться намерения «тотального пересмотра» торговых соглашений США, зависит взгляд на развивающиеся рынки в целом. Учитывая прагматизм Трампа как бизнесмена, а также ряд потенциальных назначений в экономический блок правительства, мы сохраняем осторожный оптимизм насчет будущего торговых соглашений.

Одной из главных выигравших стран от прихода к власти Трампа считается Россия, которая уже достаточно давно и безуспешно пытается наладить диалог с администрацией Барака Обамы. По мере появления новостей о начале движения в сторону разрядки стоит ожидать переоценки всех российских активов через снижение премии за риск.

Важно принять во внимание риски, связанные с участием в вышеописанных инвестиционных идеях. Поскольку пока нет понимания, какие конкретно формы примет реализация заявленных задач, насколько она растянется во времени и хватит ли ресурсов, упомянутые активы по мере появления новых деталей могут быть подвержены сильным колебаниям. Учитывая исторически низкие текущие уровни, относительно малорискованной выглядит ставка на биотехнологические и фармацевтические компании. Также правильной идеей кажется покупка широкого рынка S&P 500 против облигаций. Бóльшая волатильность будет сохраняться в активах развивающихся рынков – для них жизненно важным будет прояснение позиции Трампа насчет пересмотра торговых соглашений. Для России первоочередную важность имеет политическая повестка и начало реального движения в сторону нормализации двусторонних отношений и отмены санкций.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов