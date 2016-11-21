На что обратить внимание частным инвесторам в наступающем году

Для финансового успеха важно знать не только, во что вкладывать, но и как

Для мировых и российских рынков акций уходящий 2016 год складывается довольно удачно – основные биржевые индексы показали прирост и несколько раз переписывали рекорды. Главный фактор роста капитализации – высокая ликвидность в мировой финансовой системе, возникшая на фоне ультрамягкой монетарной политики ведущих центробанков.

Так, Европейский центральный банк сохраняет без изменения все ключевые ставки (основная находится на нулевом уровне) и не рассматривает вопрос о сокращении программы выкупа активов, в рамках которой ежемесячно вливает в финансовую систему еврозоны по 80 млрд евро. Срок этой программы истекает в марте 2017 г., и, как сообщил председатель ЕЦБ Марио Драги, ее «резкий обрыв» маловероятен.

Что касается ключевой ставки ФРС США, то она не повышалась в течение всего 2016 года. Она может быть повышена в декабре, но незначительно. В целом можно прогнозировать, что избыточная финансовая ликвидность сохранится в мире и в 2017 г., и это послужит продолжению роста фондовых активов.

Российский рынок акций рос в этом году преимущественно на увеличении цен на нефть, которые в последние месяцы держатся вблизи $50 за баррель Brent. В конце сентября 2016 г. ОПЕК приняла, пожалуй, самое важное решение за несколько последних лет своего существования – договоренность стран картеля предусматривает сокращение объемов добычи с 33,2 млн баррелей в сутки до 32,5–33 млн баррелей.

Впрочем, официальное соглашение если и будет принято, то 30 ноября в Вене. Пока же стороны ведут активные консультации. Шансы достижения договоренности неплохие. При этом мы не ждем какого-либо значительного роста цен на нефть, поскольку верхняя планка, определяемая себестоимостью добычи у сланцевых компаний в США, все еще ограничивает потенциал роста.

Если участники встречи в Вене выйдут на конкретное соглашение, цена нефти может быстро приблизиться к $55 за бочку, что способно поддержать рост российского фондового рынка и вывести ММВБ к новым максимумам на уровне 2200 пунктов.

На каких идеях стоит сфокусироваться частным инвесторам в сложившейся ситуации? На российском фондовом рынке мы позитивно смотрим на металлургов. В частности, наша оценка НЛМК и «Северстали» весьма позитивна, так как это вертикально интегрированные компании, выигрывающие от повышения цен на уголь, которое уже начало трансформироваться в повышение цен на сталь.

На фоне постепенного выхода экономики России из рецессии внутренний спрос на сталь в 2017 г. может вырасти примерно на 1%. Из-за относительно невысокой долговой нагрузки металлургические компании могут увеличить дивидендные выплаты. Дополнительный интерес инвесторов к сырьевым компаниям может обеспечить вероятное ослабление рубля в следующем году до 65–67 руб. за доллар.

Если взглянуть на глобальный рынок, то на будущий год мы сохраняем наиболее позитивный взгляд на мировой технологический сектор, который может показать самые высокие по сравнению с другими несырьевыми секторами темпы роста чистой прибыли. Прежде всего стоит обратить внимание на разработчиков устройств беспроводной связи. Скорее всего, мы увидим много новостей о тестировании технологии 5G, а к началу 2018 г., по экспертным прогнозам, новый стандарт начнет активно внедряться. На этом фоне существенно возрастет интерес инвесторов к производителям телекоммуникационного оборудования, которые в этом году пережили пик инвестиций в 4G и теперь, по всей видимости, готовятся к новому рывку.

Для финансового успеха важно знать не только, во что предпочтительно вкладывать, но и как правильно инвестировать. К примеру, в каких пропорциях инвестировать средства в разные инструменты? Как определить, подходит ли вам тот или иной способ инвестирования?

В первую очередь у инвестора должна быть конкретная цель. Второе – человеку важно знать приемлемый для него уровень рисков, проще говоря, свой риск-профиль. Если говорить о нынешней ситуации, когда преобладает интерес к формированию накоплений, целью должна быть не сумма на счету, а то, на что планируется их потратить, – новый дом, образование детей, путешествие мечты. Чтобы максимально нивелировать страновые, валютные, прочие риски и получить сбалансированный инвестиционный портфель, большое внимание стоит уделять диверсификации вложений по классам активов.

Конкретные шаги лучше всего предпринимать в соответствии с персональным финансовым планом, составленным профессиональным советником. Такой план учитывает максимум параметров: исходные возможности, финансовые цели с желаемым сроком выполнения, риск-профиль инвестора и др. Самое главное – грамотно составленный персональный план содержит четкий набор рекомендаций, следуя которым можно в желаемый срок достичь поставленной финансовой цели.

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