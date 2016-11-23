Банки ориентируются на средний класс

Долговая нагрузка россиян не критична во всех сегментах, но в работе с богатыми и бедными у банков больше ограничений

Текущая долговая нагрузка граждан традиционно является одним из важнейших критериев оценки рисков в розничном кредитовании. А сейчас, в условиях снижения реальных доходов населения, ее влияние на динамику кредитования трудно переоценить.

В России, по данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по состоянию на 1 октября 2016 г. текущая долговая нагрузка (отношение ежемесячных платежей по всем кредитам к ежемесячному доходу, или PTI – payment to income) среднего российского заемщика составила 22,7%.

Насколько высок этот уровень? Международная практика кредитования свидетельствует, что этот показатель не должен превышать 33%. В России, как мы видим, он в среднем в 1,5 раза ниже, поэтому можно говорить, что нынешний уровень долговой нагрузки относительно невысок, особенно учитывая местную специфику – высокую долю краткосрочных кредитов и более высокий уровень процентных ставок.

О том, что закредитованность населения сравнительно низка, свидетельствует и такой показатель, как отношение остатка долга по всем кредитам к годовому доходу, – около 47%. Для сравнения: в странах еврозоны, по данным Европейского центрального банка, этот показатель в I-II кварталах 2016 г. был вдвое выше – 93,6%.

Обобщенные данные показывают нам, что потенциал роста розничного кредитования существует. Но банки, наученные горьким опытом предыдущих докризисных лет, существенно ужесточили требования к заемщикам. Перед ними стоит задача найти и привлечь наиболее надежных клиентов, в том числе с относительно невысоким уровнем PTI.

Интуитивно понятно, что кредиторам выгодно привлекать в качестве заемщиков наиболее высокооплачиваемых граждан, имеющих стабильную работу. Такие заемщики вряд ли будут обращаться за дорогими потребительскими кредитами, но зато у них может быть спрос на крупные, в первую очередь залоговые, кредитные продукты. А они гораздо менее рискованны для банка, поскольку просрочка по ним традиционно в разы меньше, чем по потребительским кредитам и кредитным картам.

Информация о долговой нагрузке, сегментированная по группам заемщиков в соответствии с уровнем их дохода, подтверждает предположение о привлекательности клиентов с высокими доходами. Согласно данным НБКИ показатель PTI для заемщиков с наибольшими доходами составляет 19,8%, со средним уровнем доходов – 22,7%, в то время как для заемщиков с наименьшими доходами – 25,7%.

Но богатых заемщиков не так уж и много чисто физически. В связи с этим мы полагаем, что средний класс, граждане со средним уровнем доходов уже сейчас являются и в ближайшее время останутся наиболее интересной аудиторией для банков с точки зрения розничного кредитования.

Это тезис косвенно может подтверждаться данными о долговой нагрузке у различных групп персонала. Вполне ожидаемо, что наименьший ее уровень наблюдается у топ-менеджеров (как правило, наиболее высокооплачиваемой группы) – 15,5%. Это почти в 1,5 раза ниже среднего показателя.

А вот следующая по привлекательности (и более широкая) группа для кредиторов – менеджеры среднего звена. По данным на 1 октября 2016 г., уровень долговой нагрузки здесь составляет 20,5%. Причем эта группа – единственная, продемонстрировавшая, пусть и небольшой, рост долговой нагрузки за последний год: 20,5% против 20,4% годом ранее. Это явление, вероятно, можно объяснить несколькими факторами.

Во-первых, конечно же, это связано с изменением политики кредиторов по выбору клиентов и продуктового ряда. Еще 2,5 года назад розничные банки фокусировались на необеспеченных кредитах и субстандартном сегменте рынка. Но после ухудшения макроэкономических условий и снижения платежеспособности населения, которые выливаются в проблемы с обслуживанием долга, банки стали фокусироваться на качестве риск-профиля заемщиков.

Во-вторых, из-за снижения реальных доходов часть «среднего звена» могла обратиться за кредитами, чтобы поддержать свой уровень жизни. У многих менеджеров этой группы уже выработалась «необходимость» иметь автомобиль определенного класса, обеспечить семье отдых за рубежом и т. д., а в условиях роста цен и падения реальных доходов делать это без использования заемных средств становится сложнее. То же самое касается приобретения дорогостоящей бытовой техники и электроники.

В-третьих, скорее всего, именно на менеджеров среднего звена пришлась львиная доля увеличения ипотеки в кредитном портфеле за последние 1,5 года, чему способствовала государственная поддержка при приобретении квартир на первичном рынке. По данным НБКИ, доля ипотеки в совокупном розничном портфеле российских банков на начало 2015 г. составляла чуть более 33%, а на середину 2016 г. – уже 41%. При этом условно богатым заемщикам такая ипотека была не очень нужна (ограничения госпрограммы не позволяли приобрести по ней дорогие квартиры), а бедные просто не могли ее получить.

Если эта гипотеза верна, то банкам вскоре придется несколько корректировать свою политику и структура выдачи кредитов вновь будет меняться, поскольку программа ипотеки с господдержкой закрывается в конце текущего года. Вполне вероятно, что банки должны будут более пристально посмотреть и на менее привлекательные с точки зрения кредитной нагрузки группы заемщиков.

Согласно данным НБКИ заемщики из инженерно-технического персонала имеют долговую нагрузку в 21,5%, у них наиболее сильное снижение среди разных профессиональных групп (годом ранее показатель составлял 24,7%). Вполне вероятно, что данная группа имеет хороший потенциал «разработки» со стороны кредиторов. В других группах долговая нагрузка выше: у людей рабочих специальностей средний PTI составляет 28% против 29,8% годом ранее, а у заемщиков из административно-хозяйственного персонала – 30,4% против 31,7%.

Мы полагаем, что сегментация заемщиков, в том числе по уровню кредитной нагрузки, позволяет банкам искать новые ниши и выявлять наиболее интересные группы клиентов. Изучение такого рода данных даст кредиторам возможность корректировать кредитную политику с учетом рыночной конъюнктуры и избегать излишней закредитованности граждан.

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