Даст ли блокчейн конкурентное преимущество банкам?

Сейчас кредитные организации по всему миру стали уделять большое внимание передовым технологиям. Российские банки – не исключение. Одной из них стала технология блочных цепей, или «блокчейн». Она представляет из себя систему связанных между собой блоков данных, копии которых хранятся децентрализованно у каждого участника обмена информацией. В качестве таких данных может выступать как просто остаток денег на счете клиента, так и условия договора, который система исполнит автоматически при наступлении тех или иных событий. Сам распределенный реестр, созданный по технологии блокчейн, – это цепочка зашифрованных блоков данных. Ее особенность заключается в следующем: если попытаться изменить любой из блоков, это будет сразу заметно при проверке так называемой контрольной суммы – числа, полученного как результат расчета математической функции от всех данных блока. Более того, поскольку это распределенная технология, то есть вся цепочка зашифрованных данных хранится у каждого участника процесса, их несанкционированное изменение и пересчет контрольной суммы становятся практически невозможным. Ведь для такого сценария нужно одновременно изменить данные более чем у 50% участников системы, а сделать это, как правило, проблематично.

Популярность блочных цепей среди финансистов обусловлена рядом преимуществ, вытекающих из описанных выше особенностей, таких как бóльшая безопасность и надежность при меньшей стоимости обработки и хранения одной операции. Однако мнения банкиров относительно перспективности этой технологии разделились: согласно исследованию PwC, 57% считают (было опрошено 544 респондента из 46 стран), что блокчейн – всего лишь модная тенденция, которая через какое-то время сойдет на нет, и пока они не собираются ничего предпринимать.

В свою очередь 21% респондентов-банкиров уже хорошо знакомы с этой технологией и считают, что если они не приступят к ее внедрению в ближайшее время, то в среднесрочной перспективе потеряют существенную часть бизнеса. Чтобы лучше понять, кто прав и как изменится рынок банковских услуг в ближайшем будущем, разберем подробнее возможные варианты применения технологии блокчейн.

Одно из ее преимуществ – надежность и защищенность. Они обеспечиваются как используемыми алгоритмами преобразования данных, так и особенностью хранения информации, которая распределена между участниками процесса. Один из западных банков воспользовался этим, чтобы изменить подход к проведению своих сделок по торговому финансированию. В первой реальной операции, имевшей место в сентябре этого года, участвовали две компании из разных стран, одна из которых продавала свой товар на экспорт. Они оформили все документы по сделке в электронном виде через сервис, который банк разработал с использованием блочных цепей. Сама логика торговой операции для участников процесса практически не изменилась, однако они отметили удобство работы такой системы из-за отсутствия необходимости оформлять бумажные документы и повышенной скорости обработки информации. В свою очередь, специалисты банка убедились, что применение блокчейна в области торгового финансирования снижает затраты на обработку и проведение таких операций.

Следует, однако, отметить, что банки не всегда становятся первыми компаниями, успешно применяющими блокчейн в финансовой сфере. Во Франции и Великобритании в прошлом году набрал популярность сервис по обмену валют с неожиданно низкой комиссией. Это достигалось за счет поиска и сопоставления друг с другом предложений от частных лиц, которым нужно было обменять валюту для оплаты услуг за рубежом или туристической поездки. Работало это так: один пользователь вводил в систему сумму валюты, которую хотел обменять, и сервис помогал ему найти другого участника системы, готового обменять ту же или чуть меньшую сумму в обратную сторону. Основная проблема, стоящая перед участниками такого обмена, – надежность контрагента, удостоверение и безотзывность транзакции. Это проблема была решена благодаря особенностям технологии блокчейн, описанным выше, что и позволило сервису стать достаточно популярным, ведь комиссия за обмен была в разы ниже, чем через банк. Однако судьба проекта сложилась не так радужно. Несмотря на популярность, он столкнулся с трудностями в идентификации плательщиков и необходимостью полностью соответствовать требованиям европейского законодательства. Тем не менее, этот и другие подобные примеры реального использования технологии блочных цепей для разработки и применения более удобных и дешевых финансовых продуктов показывают: чтобы не потерять часть бизнеса, традиционным банкам нужно инвестировать в технологии.

Компании и банки переходят от изучения блокчейна и первых внутренних проектов по его тестированию и обсуждению к обработке реальных операций своих клиентов. Речь пока не идет о массовом внедрении технологии во все банковские продукты. Однако появление таких примеров демонстрирует ее возможности и помогает лучше понять сложности использования в финансовой сфере. К последним можно отнести недоверие рынка и пользователей услуг к новым технологиям и непроработанность законодательства для проведения операций без бумажного носителя с распределенным хранением данных. Другой заметной тенденцией стало появление объединений банков и технологических компаний – консорциумов, целью которых становится внедрение передовых технологий, в том числе блокчейна, в бизнес-процессы банков. Российские банки не отстают в этом от своих зарубежных коллег, однако количество пилотных и реальных проектов по внедрению данной технологии для совершения финансовых операций в России сегодня существенно ниже, чем за рубежом.

При всех новшествах и преимуществах блокчейна собственно для потребителя процесс получения финансовой услуги с точки зрения взаимодействия с финансовой организацией может не меняться. И банк в таком случае новых клиентов не получит, хотя сэкономит на более эффективной технологии. По оценке одного крупного западного банка, экономия ИТ-бюджета для него за счет использования технологий распределенного хранения информации, таких как блокчейн, составит $15-20 млрд к 2022 г. Самим пользователям финансовых услуг не так важно, как – с использованием блокчейна или без – работает тот или иной банковский процесс. Им важна стоимость услуги, ее надежность и скорость проведения операции. В то же время банки смотрят на блокчейн и как на способ создания новых банковских продуктов с использованием своей инфраструктуры, например, прямого обмена валюты, как в рассмотренном выше примере. Финансовые компании видят возможность не только сократить затраты на ИТ-инфраструктуру, но и расширить клиентскую базу прежде всего за счет представителей молодого поколения, которым важна технологичность получаемого финансового сервиса. Именно поэтому сейчас мы становимся свидетелями того, как банкиры, желающие повысить эффективность бизнеса, и технологические компании, выходящие на новый для себя рынок финансовых услуг, соревнуются друг с другом, доказывая применимость различных технологий работы с данными, в том числе и с использованием блочных цепей. Для пользователей финансовых услуг это прежде всего значит появление новых интересных и удобных сервисов в различных областях – от более быстрых и удобных переводов денежных средств до, возможно, полного цикла одобрения и получения таких финансовых услуг, как, например, ипотечный кредит, без похода в банк.

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