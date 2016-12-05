На какие инвестиции стоит делать ставку в 2017 году

Подходит к концу 2016 г., и пришло время задуматься об инвестиционной стратегии на год предстоящий. Поделюсь своим видением касательно динамики цен на некоторые популярные у широкого круга частных российских инвесторов активы.

Сначала рассмотрим перспективы укрепления рубля к основным мировым валютам, чтобы понять, стоит ли вообще вкладываться в рублевые активы.

Согласно нашим расчетам, в 2017 г. валютная пара доллар/рубль будет тяготеть к средней отметке в 55 руб./$ вследствие, по большей части, сочетания эффектов от роста нефтяных цен относительно средних уровней 2016 г. и плавающего курсообразования рубля. По прогнозу Управления энергетической информации США (EIA), в 2017 г. средняя стоимость барреля марки Brent дойдет до $51,7. Прогнозы EIA в последнее время вызывают наибольшее доверие, поскольку у управления есть оперативный доступ к статистике сланцевиков – основных «виновников» дисбаланса спроса и предложения на рынке нефти. Впрочем, этот прогноз еще не учитывает влияния на рынок венских договоренностей ОПЕК и ряда не входящих в картель стран, подстегнувших рост цен на нефть.

При этом, скорее всего, позитивный эффект для курса рубля от роста нефтяных цен будет постепенно размываться ростом индекса доллара из-за грядущей серии повышений ставок ФРС США и соответствующей переоценки номинированных в американской валюте активов. Тем не менее, этот позитивный эффект нельзя недооценивать. Думаю, что к прогнозу EIA по среднегодовым ценам можно смело добавить $6-8 за баррель ввиду вероятного сокращения избытка предложения и приближения цен к себестоимости добычи наиболее трудноизвлекаемых запасов.

Помимо дорожающей нефти поддержку рублю в новом году окажет все более заметный эффект от адаптации российской экономики к геополитической ситуации, волатильности на сырьевых рынках и прочим внешним шокам – благодаря плавающему курсу, таргетированию инфляции и высоким процентным ставкам на фоне жесткой монетарной политики ЦБ. Таким образом, вложения в рублевые активы уже не выглядят чрезмерно рискованными, но являются потенциально высокодоходными.

Теперь попробуем понять, как поведет себя в новом году жилая недвижимость – инвестиционный инструмент, популярный у наиболее консервативных инвесторов. В России в III квартале 2016 г. на рынке недвижимости сохранялась достаточно сложная ситуация. Так, по официальной статистике, первичная недвижимость подешевела в рублях на 0,6% год к году, а вторичная – на 4,2% г/г. Поскольку инфляция за этот период составила 6,1% г/г, стоимость недвижимости в реальном выражении просела почти на 10% г/г, и даже с учетом средней доходности от сдачи в аренду реальный спад составил примерно 2-3% г/г. В лидерах снижения был вторичный рынок из-за оттока покупателей на «первичку», поддержанную продлением госпрограммы по субсидированию ипотеки. При этом анализ рынка показывает, что снижение цен превалировало в массовом сегменте, а некоторые «зеленые ростки» наблюдались в элитном. Между тем, судя по всему, в 2017 г. рост номинальных цен на первичную и вторичную недвижимость в рублевом выражении составит 5-7% на фоне улучшения макроэкономической конъюнктуры и дальнейшего снижения ставок по ипотеке вслед за ключевой ставкой ЦБ (больше домохозяйств сможет позволить себе ипотеку вместо съемного жилья), эффекта низкой базы и дефицита предложения. В последнем случае стоит отметить, что за январь-октябрь 2016 г. было построено 55,6 млн кв. м жилья (789 700 квартир), что на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Поэтому потенциальный негатив после обсуждаемой сейчас отмены субсидирования ипотечных ставок в конце 2016 г. будет достаточно быстро нивелирован дефицитом предложения, дальнейшим снижением ключевой ставки и удешевлением ипотеки. Очевидно, сейчас хороший момент для входа в ликвидную недвижимость, чтобы зафиксировать покупку по низким ценам. Особо интересным выглядит ипотечное финансирование сделок с целью последующего рефинансирования взятых кредитов по более низким ставкам.

Наконец, рассмотрим относительно более высокодоходные и, соответственно, – более рисковые инвестиции на рынке акций. В конце 2016 – начале 2017 гг. ожидается техническая коррекция по индексу ММВБ после неплохого роста в 2016 г. (с начала года по настоящий момент – на 20%). Еще один повод для коррекции – то, что на декабрьском заседании ФРС с высокой вероятностью повысит ключевую ставку, а в США после президентских выборов предстоят не до конца пока понятные инвесторам перемены в экономической политике и в отношениях с Россией. Тем не менее, распродажи долго не продлятся, т.к. причины для коррекции – краткосрочные и спекулятивные. Если купить акции вблизи локально минимальных значений в декабре-январе, то можно получить хорошую доходность за счет роста котировок на фоне весеннего сезона ожидаемо неплохих отчетностей и «большого» дивидендного периода.

Ключевым же фундаментальным драйвером роста стоимости акций в рублях в 2017 г. станет низкая инфляция на фоне реализации политики инфляционного таргетирования ЦБ. Наблюдающееся сейчас устойчивое снижение инфляции (и, что особенно важно, – инфляционных ожиданий), как правило, способствует снижению процентных ставок в экономике и, соответственно, росту корпоративных прибылей за счет сокращения стоимости обслуживания долга. Увеличивается также потребительский спрос из-за удешевления кредитов. Да и в целом бизнес в условиях стабильно низкой инфляции работает гораздо эффективнее, так как перестает платить так называемый инфляционный налог.

Важным драйвером роста котировок акций станет также приток на рынок частных инвесторов из-за удешевления маржинального кредитования. Даже политические риски и те, как правило, снижаются на фоне стабилизации бюджетного дефицита (при низкой инфляции прогнозировать расходы и занимать в долг гораздо проще) и более устойчивого экономического роста. При этом, как говорит опыт ряда стран, перечисленные эффекты многократно усиливаются, если экономика развивающаяся, а снижение инфляции – значительное из-за эффекта высокой базы и в подобных масштабах происходит впервые.

Конечно, за счет низкой инфляции и плавающего курса нельзя ожидать разрешения абсолютно всех проблем в экономике. Необходимо следить и за другими индикаторами, а также за положением дел у конкретных эмитентов. Но при прочих равных, если не случится очередных экономических или геополитических шоков, сейчас весьма благоприятный момент для входа на рынок акций. Разумеется, если инвестор соблюдает общие «правила безопасности». А именно: осознает, что инвестиции на финансовых рынках – это всегда риск, при этом рынок акций – потенциально более доходный, но и гораздо более рискованный, чем, например, рынок облигаций. Поэтому никогда не следует инвестировать в него последние деньги, без которых вы не сможете прожить, и тем более – заемные средства.

Мнения экспертов банков, инвестиционных и финансовых компаний, представленные в этой рубрике, могут не совпадать с мнением редакции и не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов