Нынешний год радикально изменил ландшафт пенсионного рынка

Отрасль негосударственных пенсионных фондов (НПФ) насчитывает более 20 лет. Однако именно последний год стал для нее самым знаковым, насыщенным изменениями и практически полностью изменившим ландшафт пенсионного рынка. Консолидация, публичность и ответственность – этими тремя словами можно определить тенденции, получившие развитие в последнее время.

Консолидация пенсионных активов в финансовых группах – один из основных трендов 2016 г. Фактически под управлением 10 пенсионных групп сейчас сосредоточено более 85% всех активов НПФ. Число фондов сокращается, а активы под их управлением растут. Что влияет на уменьшение числа НПФ? Прежде всего запуск системы гарантирования. Банк России провел чистку рынка и отсеял недобросовестных участников, которые не смогли обосновать свою инвестиционную стратегию или выполнить требования по размеру собственного капитала. Часть фондов отказалась от деятельности на рынке пенсионного страхования и вернула накопления застрахованных лиц Пенсионному фонду России. Другие участники сделали выбор в пользу вхождения в одну из крупных пенсионных групп. Небольшим пенсионным фондам все сложнее соблюдать ужесточающиеся требования регулятора, такие как переход на единый план счетов, запуск дорогостоящих систем риск-менеджмента и т. п. Соблюдение постоянно совершенствующихся профессиональных стандартов деятельности требует все больших издержек.

Тренд осени этого года – появление на российском финансовом рынке публичных НПФ. Изначально пенсионные фонды создавались в форме некоммерческих организаций, тем самым подчеркивались их целевой характер и ориентация прежде всего на интересы участников. По закону НПФ направляли на счета клиентов до 85% заработанного инвестиционного дохода. Финансирование текущей деятельности осуществлялось за счет средств учредителей и установленного законом вознаграждения. В 2013 г. было принято решение провести акционирование НПФ. Фонды, участвующие в обязательном пенсионном страховании, преобразовались в акционерные общества, раскрыли бенефициаров и изменили систему корпоративного управления.

Идет процесс повышения прозрачности инвестиционного процесса. Регулятор изменил правила инвестирования пенсионных накоплений. Ответственность за принятие решения о вложении пенсионных денег в те или иные инструменты планируется перенести на НПФ. В соответствии с новым указанием ЦБ фонд должен разработать и внедрить процедуру принятия инвестиционного решения, включая обоснование доходности и эффективности выбора того или иного финансового инструмента. Одновременно он должен определять соответствие портфеля уровню риска, заложенному в инвестиционной стратегии. Таким образом, фонд должен иметь модель по каждому финансовому инструменту и внимательно отслеживать любые изменения в макроэкономике и положение на рынке эмитентов и контрагентов.

Логическим продолжением является создание механизма стресс-тестирования, а именно – оценка поведения портфеля в случае изменения одного или нескольких макроэкономических параметров и способности фонда выполнить в этих обстоятельствах все свои обязательства. Таким образом, пенсионные фонды помимо действующих процедур аудита и актуарного оценивания получают институт полноценного риск-менеджмента.

Повышение роли НПФ в экономической деятельности и их социальная значимость, новые стандарты корпоративного управления запустили новый и достаточно неожиданный процесс выхода НПФ на открытый рынок капитала. В начале 1990-х гг. НПФ создавались как корпоративные социальные подразделения крупных предприятий и занимались преимущественно выплатой пенсий их ветеранам. Реформа 2002 г. и постоянно меняющиеся правила игры в части государственных пенсий привели к устойчивому росту интереса к частным провайдерам. Более 5,5 млн человек участвуют в программах негосударственного пенсионного обеспечения, свыше 30 млн выбрали пенсионные накопления.

Теперь же акционирование и регуляторные изменения, о которых говорилось выше, помогают определить стоимость фондов, при этом новая организационно-правовая форма позволяет миноритарным акционерам чувствовать себя более защищенными. Кроме того, НПФ после 2019 г. смогут выплачивать дивиденды, что создает возможность профессиональным инвесторам как участвовать в росте стоимости пенсионного бизнеса, так и претендовать на часть его доходов.

Поэтому фонды стали предлагать свои акции широкому кругу инвесторов. Первой по этому пути пошла финансовая группа «Будущее», которая провела IPO холдинговой компании, владеющей НПФ. Потом было SPO «Сафмар финансовые инвестиции», нового небанковского финансового холдинга, включающего в себя лизинговый, страховой и пенсионный бизнес. Можно ожидать, что по этому пути пойдут и другие пенсионные группы.

Новым вызовом для пенсионных фондов является новая концепция индивидуального пенсионного капитала (ИПК), предложенная Банком России и Минфином. Система ИПК будет дополнять накопления по обязательному пенсионному страхованию и позволит гражданам в рамках автоматической подписки перечислять до 6% заработной платы на будущую пенсию с получением дополнительных налоговых льгот от государства. Эти предложения еще обсуждаются, но очевидно, что это будет приток новых средств в НПФ, который они продолжат инвестировать в экономику страны. Фонды подтверждают свою готовность работать с широкими массами, разъясняя преимущества накопительной пенсии и пропагандируя формирование накоплений. Однако пока что миллионы технических подробностей требуют детального обсуждения специалистами и публичной дискуссии до принятия соответствующего закона. Несомненным преимуществом новой системы является автоматическая подписка с возможностью отказа от участия. Современные технологические решения регистрации волеизъявления граждан смогут сделать эту систему эффективным дополнением к обязательному пенсионному страхованию.

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