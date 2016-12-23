Персональные финансы

Чем заемщику грозит нотариус

Какие подводные камни таит новая внесудебная процедура взыскания банками долгов с граждан
Самвел Караханян, президент коллегии адвокатов «Барщевский и партнеры»

Обычно в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиками своих обязательств банки обращаются в суд. Право на взыскание просроченной задолженности в судебном порядке оговаривается в любом кредитном договоре. Вместе с тем в середине 2016 г. у банков-кредиторов появилось право на упрощенное взыскание долгов. В «Основы законодательства о нотариате» были внесены изменения, которые предусматривают возможность взыскания задолженности по кредитным договорам в бесспорном (внесудебном) порядке – на основании исполнительной надписи нотариуса.

В данном случае банк предоставляет нотариусу соответствующее заявление с приложением документов, свидетельствующих о бесспорности требования, и копии кредитного договора. Имея на руках копию кредитного договора с проставленной на ней исполнительной надписью, банк вправе сразу же обращаться в службу судебных приставов за принудительным взысканием задолженности, в то время как судебное разбирательство может длиться месяцами.

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