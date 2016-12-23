Что мешает банкам отказаться от офисов для корпоративных клиентов?

Процесс цифровизации бизнеса идет семимильными шагами в банковском секторе. Современная банковская система становится симбиозом финансовых услуг и IT-технологий. И каждая из его составляющих – как корпоративная, так и розничная – сейчас сталкивается с новыми вызовами – новые технологии обслуживания клиентов, открытия счетов, заключения сделок, управления счетами компании, новые расчеты, новые формы кредитования и страхования, совершения валютных операций, денежных переводов и т. д.

Давно уже устарело мнение, что все это происходит на периферии рынка и лидерство банков в финансовом посредничестве неоспоримо. Технологические компании проворно оттеснили банки с площадки платежей, переводов, сервисов удаленного обслуживания еще в конце 2010 г. и определили для банков новые стандарты обслуживания и точки развития в борьбе за клиента. Российские классические банки пока по инерции сохраняют лидерство в обслуживании и привлечении клиентов за счет законодательных преференций и наличия традиционных офисов, постепенно сдавая позиции тем, кто учится обслуживать клиентов по-новому. Европа и Америка переживают бурный расцвет финтеха, в то время как в России пока присутствует традиционный банкинг. Но, как показало исследование PwС (см. графики), 83% опрошенных представителей банков опасаются потерять часть бизнеса, который у них перехватят финтехкомпании. К 2020 г. в зоне риска будет до 28% рынка банковских операций и платежей, а именно эти транзакции приносят тот самый безрисковый доход, к которому так стремятся банки в условиях дефицита качественных, надежных заемщиков.

Последние 20–30 лет банки развивали дистанционное обслуживание, основной задачей которого были платежи, расчеты, предоставление информации по счету и продажа офлайн продуктов. Ограничиваться этим и не развиваться будет большой ошибкой. Банк должен становиться IT-компанией с банковской лицензией, главным мерилом развития которого должно быть удобство клиента. Банк, подобно оператору связи, должен научиться обслуживать клиента, строя экосистемы платежей, работы с партнерами, обслуживания бизнеса клиента. Например, если интегрировать систему дистанционного банковского обслуживания с системой электронного документооборота, то можно полностью исключить бумажный документооборот из жизни клиента и его контрагентов, упростить расчеты, сверки, выставление счетов-фактур и т. д. Такая экосистема позволит банку лучше знать бизнес своего клиента, а значит, предлагать более привлекательные условия кредитования, размещения и расчетов.

Я вижу три пути развития корпоративного бизнеса банков. Консервативный: офисы остаются основным каналом контакта с клиентом. Но это сделает банки неконкурентоспособными, поскольку финтехкомпании не должны тратиться на сеть отделений. Второй – сокращение сети офисов до минимума, а основное взаимодействие клиентов происходит онлайн. И третий – полный отказ от офисов.

Михаил Яценко Окончил Московскую государственную академию приборостроения и информатики, Академию народного хозяйства при правительстве. Имеет степень мастера права Манчестерского университета.

Работал юрисконсультом и руководителем правового подразделения коммерческих предприятий.

2003–2007 гг. – глава правового управления дивизиона, управляющего горнодобывающими активами «Северстали».

В 2007–2008 гг. руководил организационно-правовым управлением, ответственным за структурирование M&A в АФК «Система».

С 2008 г. работает в «МТС банке».

Что мешает большинству банков отказаться от офисов для корпоративных клиентов?

Операции с наличными, которые банк принимает от клиентов и зачисляет на их счет. Возможное решение этой проблемы – передача услуг на аутсорсинг и развитие для малого бизнеса устройств самоинкассации через устройства самообслуживания.

Особенности российского законодательства об открытии счетов. Сейчас требуется очное взаимодействие с представителями компании для идентификации, приема документов, оформления карточки с образцами подписи. Возможное решение – менеджер банка может выезжать к клиентам, к тому же уже сейчас идут пилоты по развитию системы удаленной идентификации через сервисы госуслуг.

Необходимость очного контакта с клиентом для подписания договоров и иных документов. Возможное решение – применение электронной подписи, использование электронного документооборота.

Таким образом, развитие инструмента электронной подписи и электронного документооборота, дистанционных сервисов, несколько новелл в законодательство – и отделения уже не будут нужны для корпоративного банкинга.

Подготовлено редакцией «Ведомости ФОРУМ» по материалам выступления на VIII деловом форуме «Финансовый форум России», прошедшем в Москве 24–25 ноября