Валютные облигации остаются доходнее депозитов

Повышение ликвидности банковского сектора, снижение ключевой ставки, а также сдержанный спрос на кредитные ресурсы со стороны качественных заемщиков привели к значительному снижению депозитных ставок в российских банках (особенно в евро и долларах) – до уровня инфляции в соответствующей валюте и даже ниже.

Реальной альтернативой депозитам как инструменту с фиксированной доходностью являются валютные облигации (евробонды). Обычно к ним относят облигационные выпуски в валюте и юрисдикции, отличной от национальной валюты и юрисдикции эмитента, предназначенные для приобретения в первую очередь иностранными инвесторами.

Впрочем, рынок российских еврооблигаций, с начала 2015 г. продемонстрировавший существенный рост (+44% по состоянию на 20.12.2016), уже не выглядит откровенно недооцененным. Цены многих государственных и корпоративных облигаций приблизились к максимумам за последние четыре года. Средняя по рынку доходность российских корпоративных и суверенных долларовых облигаций снизилась до 4-4,5% годовых, что на 0,6-1 процентный пункт ниже средней доходности корпоративных и суверенных долларовых облигаций развивающихся рынков.

Облигации развитых стран сейчас тоже сложно назвать привлекательными. Снижение доходностей их гособлигаций в текущем году до рекордно низких уровней было обусловлено смягчением денежно-кредитной политики со стороны ведущих центробанков. К примеру, доходность 5-летних гособлигаций Испании в евро за четыре года упала с 7,5% до 0,2% годовых, при этом уровень долга вырос с 68,5% ВВП до 99,2% ВВП, по данным Bloomberg.

Доля государственного, муниципального и корпоративного долга развитых стран, торгующегося с отрицательной доходностью, достигла 30%, превысив $20,8 трлн. Доходность облигаций с длинными сроками погашения выше, но они несут большой ценовой риск и в случае дальнейшего роста долларовых ставок могут принести большие потери при переоценке.

На этом фоне валютные облигации развивающихся рынков предлагают хорошую премию к депозитам и инфляции в долларах и евро. Объем рынка еврооблигаций развивающихся стран на сегодняшний день превышает $4,3 трлн, а первичные размещения только в этом году составили $0,8 трлн.

Нашими фаворитами здесь являются суверенные и корпоративные облигации таких стран, как Бразилия, Мексика, Турция, ЮАР, Колумбия. Макроэкономическая ситуация с точки зрения инвестора в облигации выглядит достаточно привлекательно: страны обладают более низким уровнем долга по сравнению с развитыми странами, что снижает риски суверенного дефолта. В 2016 г. стабилизировались цены на продукцию сырьевого сектора, что в совокупности с девальвацией национальных валют повышает экспортные доходы бюджетов, а также выручку и рентабельность эмитентов-экспортеров. Кроме того, прогнозные темпы роста ВВП развивающихся стран существенно превышают аналогичные показатели развитых стран, что также повышает привлекательность активов.

Конечно же, повышенная премия за риск на развивающихся рынках обусловлена политическими рисками, но не стоит их сильно переоценивать. Многие государства (например, Бразилия, Турция) уже прошли или сейчас проходят политические и/или геополитические кризисы, и это уже заложено в текущие котировки облигаций. Географическая диверсификация к тому же позволяет существенно снизить риск по всему портфелю в случае реализации новых политических рисков в одной из стран.

По нашему мнению, при продолжении текущей коррекции на глобальном долговом рынке бумаги развивающихся стран в среднесрочной перспективе будут менее чувствительны к динамике процентных ставок в развитых странах. Существенное ускорение инфляции может придать экспансивная бюджетная политика США, что будет способствовать росту цен на сырьевые товары и снижению премии за страновой риск развивающихся рынков. Тем более что на большинстве рынков ситуация выглядит более комфортной, чем в 2013 г. во время объявления ФРС США о планах по сворачиванию программы денежного стимулирования.

При выборе между высоким кредитным риском, минимальными ставками «защитных» облигаций и высоким риском бумаг длинной дюрации необходимо придерживаться принципа золотой середины. Можно рассматривать в качестве объектов для инвестирования еврооблигации крупнейших компаний с развивающихся рынков с устойчивым кредитным профилем и средней дюрацией в составе диверсифицированного портфеля.

На наш взгляд, привлекательными выглядят, в частности, следующие выпуски облигаций, предлагающие приемлемое соотношение риска и доходности:

Не стоит забывать, что частный инвестор может сталкиваться с рядом трудностей при работе на глобальных рынках, такими как нехватка знаний, низкая прозрачность и ликвидность рынков, сложность доступа, большие минимальные лоты (от $100 000), а также трудоемкость кредитного анализа эмитента.

Определить, насколько качественная это бумага, неискушенному инвестору достаточно сложно. Можно ориентироваться на кредитные рейтинги рейтинговых агентств, но только в дополнение к собственному анализу информации из проспектов эмиссии, финансовой отчетности, другой информации. Если этого не делать, итоги могут оказаться плачевными.

Чтобы преодолеть эти сложности, можно воспользоваться инвестиционными продуктами профессиональной управляющей компании, предлагающей соответствующие паевые фонды и стратегии доверительного управления.

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