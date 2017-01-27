Сможет ли нефть стабилизировать курс рубля?

Статья написана совместно с аналитиком УК БКС Константином Асатуровым

Поведение российского рынка и курс рубля, а, следовательно, и результаты инвестиций, традиционно во многом зависят от цен на нефть. Прогнозы же нефтяных цен – дело неблагодарное, но им все же активно занимаются аналитики инвестиционных банков, чиновники и менеджеры сырьевых компаний. С другой стороны, факторы, влияющие на котировки «черного золота», известны, и к ним относятся прежде баланс спроса и предложения (текущий и прогноз его изменения), а также сила доллара относительно других валют, так как в нефтяном ценообразовании царит монодолларовый стандарт. Чем дороже доллар, тем обычно меньше стоит нефть и наоборот, но влияние второго фактора все же меньше для нефти, чем, например, для золота. Конечно, развитие технологий добычи нефти, в том числе сланцевой, а также бурный рост альтернативной энергетики, производства электромобилей делают шансы на возврат цен на нефть к $100 за баррель призрачными в обозримом будущем. Но и до полного заката нефтяной эпохи также далеко, так как «черное золото» используется не только для изготовления топлива, но и как важное нефтехимическое сырье. Да и до тотальной победы электромобилей над бензиновыми двигателями тоже очень далеко. К тому же ОПЕК, которую многие воспринимали как «бумажного тигра», смогла улучшить свою репутацию в конце прошлого года, договорившись о сокращении добычи на 1,2 млн баррелей в сутки и сумев вовлечь в сделку других нефтепроизводителей еще на 600 000 баррелей.