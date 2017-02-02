Если к вам стучит коллектор

Как общаться с взыскателями долгов после вступления в силу закона о коллекторах

С января в России действует новый закон о коллекторах, который наконец упорядочил деятельность компаний – взыскателей долгов. Если раньше за ними никто не надзирал, то теперь они переданы под контроль судебным приставам.

Служба судебных приставов теперь ведет реестр коллекторских агентств (он размещается на ее сайте), раз в полгода проверяет их отчетность и вправе применять к ним разного рода санкции за нарушение новых правил работы вплоть до исключения из реестра. Тогда компания-нарушитель лишится права на систематическое общение с должниками, установленного законом.

Компания, не включенная в реестр (или исключенная из него), но продолжающая досаждать гражданам, может быть оштрафована на 2 млн руб. Если такой штраф фирму не остановит, ее могут ликвидировать через суд.