Как разорвать порочный круг на рынке ОСАГО

В мире есть три основные модели функционирования этого сектора, одна из них могла бы быть эффективна в России

В последние годы ОСАГО стало одной из главных проблем российского рынка страхования. Хотя официальная статистика в целом говорит о здоровье рынка (соотношение выплат к премиям находится на уровне 60-70%), это не совсем отражает реальное положение вещей. Официальные цифры убытков по ОСАГО не всегда учитывают судебные издержки и штрафы, которые платят страховщики, а между тем только за первую половину 2016 г. в суды общей юрисдикции поступило почти 225 000 исков по договорам ОСАГО. При этом более 90% таких судов страховщики проигрывают.

Некоторые страховщики, оценив ситуацию, приняли решение покинуть рынок. В их числе Allianz и «ВТБ страхование». Некоторые же требуют серьезных вливаний капитала, подтверждением чему стали недавние известия о покупке «Росгосстраха» группой «Открытие» и переговорах о слиянии страховых активов «Ренессанс страхования» и группы «Благосостояние».

Несмотря на пресловутую самобытность российского рынка, наша страна далеко не первой столкнулась с проблемами в ОСАГО. Если судить по международному опыту, вариантов развития событий не много. Всего в мире существуют три основные модели функционирования этого рынка: либеральная модель, тарифная система и государственная монополия.