Рынки

Внутренние факторы определят динамику российского фондового рынка в этом году

Один из наиболее важных предвестников надвигающихся изменений – запланированные Минфином операции на валютном рынке
Барри Эрлих, главный аналитик по стратегии на рынке акций Citigroup в России

В последние четыре года поведение инвесторов на российском рынке определяли по большей части негативные ожидания: они принимали во внимание динамику цен на нефть (от которых зависел и с которыми тесно коррелировал курс рубля), отток капитала, санкции, глубину экономического спада, снижение доходов населения и даже участие России в военных конфликтах. Но внимание, которое инвесторы уделяли негативным факторам, не означало, что они смотрят негативно на рынок в целом. У «быков» еще в прошлом году возникло ощущение, что значимость этих проблем либо изначально была сильно преувеличена, либо будет ослабевать; и свою правоту «быки» доказали.

Однако начиная с середины декабря российский фондовый рынок неожиданно для многих ушел в боковой тренд. В то время как рынки других развивающихся стран растут, российский (впервые за последние два года) довольно длительное время показывает далеко не лучшую динамику. Причем в тот самый момент, когда Россия, кажется, уже нащупала выход из многолетней рецессии, а геополитический фон для нее изменился к лучшему.

Что же произошло? Возможно, на российский рынок начинают оказывать влияние какие-то новые факторы? Мы полагаем, что да.

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