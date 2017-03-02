Персональные финансы

Финансовые консультанты не жалуют Баффетта

Почему управляющие частным капиталом не рекомендуют клиентам вложения в Berkshire Hathaway
Исаак Беккер, международный финансовый консультант FCP (Financial Management)

По долгу службы мне часто приходиться анализировать инвестиционные портфели клиентов, открытые в европейских банках и инвесткомпаниях. В результате многолетних наблюдений я сделал небольшое открытие: консультанты и управляющие портфелями в private banking, как правило, стараются избегать инвестиций в компанию легендарного инвестора Уоррена Баффетта Berkshire Hathaway

Вложения не для всех

На днях цена одной акции (класс А) знаменитого во всем мире инвестхолдинга Berkshire Hathaway превысила $260 000. За последние 10 лет бумаги компании более чем в два раза обогнали рынок, подорожав на 149%, в то время как индекс S&P 500 прибавил всего 65% (см. график).

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