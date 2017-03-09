Как не разочароваться в инвестициях

Людям нравится заниматься самообманом. В вопросах инвестиций это может привести к большим потерям. Приходя на фондовый рынок с заблуждениями, люди впоследствии разочаровываются в нем и возвращаются к привычным депозитам и недвижимости.

На рынке у новичка всегда есть шанс на успех, хотя бы за счет везения. Более того, ему может повезти несколько раз подряд. Это создает ничем не обоснованное ощущение, что трейдинг – это безопасно и просто. А ведь это всего лишь одна из многочисленных психологических ловушек, которые поджидают начинающего инвестора, – излишняя самоуверенность. Лишь понимая это, можно смотреть на себя со стороны и вовремя отказываться от нерациональных действий.