От исхода референдума о выходе Великобритании из Европейского союза (ЕС) многое зависело в работе компании Willis Towers Watson, возникшей в начале этого года в итоге слияния страхового брокера и консалтинговой фирмы. Но председатель совета директоров Джим Макканн в ночь после голосования спал спокойно. В тот вечер приятель-англичанин убеждал его: Великобритания обязательно проголосует за то, чтобы остаться в ЕС. «Я считал, что это мой самый осведомленный знакомый во всей Британии. Он сказал, чтобы я даже не сомневался», – вспоминает Макканн. Короче, американский топ-менеджер вернулся к себе домой на Лонг-Айленд в полной уверенности, что все сложится наилучшим образом.

Тем ужаснее было пробуждение через несколько часов, когда стало понятно, что страна выбрала на самом деле: «Это было как обухом по голове».

Willis Towers Watson plc

Финансовая компания

Акционеры (данные Bloomberg):

93,7% акций – в свободном обращении, крупнейшие инвесторы - T. Rowe Price Group Inc. (11,6%), The Vanguard Group (8,4%), Valueact Holdings LP (5,9%).

Капитализация – $17,35 млрд.

Финансовые показатели (первое полугодие 2016 г.):

выручка – $4,2 млрд,

чистая прибыль – $310 млн.



Образована в январе 2016 г. в результате слияния британского страхового брокера Willis Group Holdings plc и амерканской консалтинговой компании Towers Watson & Co., специализировавшейся на оценке рисков.