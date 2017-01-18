«Сейчас не те времена, когда можно ошибаться»

Евгений Лотвинов поработал, кажется, во всех заметных петербургских банках. Он лично знает многих клиентов, да и банковских менеджеров он знает «многих, если не всех». Долгое время петербургские компании и частные лица традиционно отдавали предпочтение местным банкам – финансовая отрасль во второй столице была достаточно сильной. В конце 90-х годов крупнейшими игроками на городском рынке были Балтинвестбанк (до 2001 г. – дочерний банк «Интерроса», старое название Балтонэксимбанк) и Промстройбанк (ПСБ) Владимира Когана, который в 2005 г. был продан ВТБ. В середине нулевых на банковском рынке началась консолидация – в частности, Промстройбанк был продан ВТБ. В последние годы финансовый ландшафт Петербурга формируют федеральные игроки. Альфа-банк стал санатором Балтийского банка, «Таврический» перешел к МФК, а Балтинвестбанк к «Абсолют банку». В топ-20 российских банков только два исконно петербургских – АКБ «Россия» и банк «Санкт-Петербург», 89-е место по активам занимает Международный банк Санкт-Петербурга (МБСП).

После продажи ПСБ, где Лотвинов был первым заместителем председателя правления, он с коллегами купил небольшой Петротрестбанк, на базе которого был создан банк БФА. Лотвинов был его акционером (ему принадлежало до 24,6%) и председателем правления. Банк связывали с бывшим совладельцем ПСБ Владимиром Коганом, который к тому времени уже перешел на госслужбу. Коган не признавал своего участия в нем, но акционером БФА-банка в 2011 г. стал его сын Ефим, а потом в совет директоров вошел второй сын – Евгений Коган (сейчас заместитель предправления банка «Уралсиб»). Осенью 2014 г. Лотвинов был отстранен от управления БФА-банком. Участники рынка говорили о конфликте с основным акционером. Если бы возникли какие-то проблемы, они «были бы иллюминированы», отвечает на это Лотвинов.

В 2015 г. ему впервые представилась возможность построить свой банк, он купил у владельца «Фармакора» Александра Афанасьева СМБ-банк (входил в седьмую сотню рэнкинга «Интерфакса» по активам). Год назад в партнерстве с Игорем Лейтисом, президентом холдинга «Адамант» (самый крупный владелец торговой недвижимости в Петербурге), он приобрел у Александра Кашина банк «Александровский».

В интервью «Ведомостям» Лотвинов раскрыл подробности сделки с Кашиным – по его словам, на полученные за банк деньги тот выкупил плохие активы банка. И это были еще не все плохие активы.

Лотвинов присоединил к «Александровскому» СМБ-банк и теперь мечтает построить на его базе «частный банк для малого и среднего бизнеса с очень умеренным профилем риска». В Петербурге достаточно клиентов для него, привыкших обслуживаться в местных банках. Лотвинов не исключает и новых покупок.

– Вы заявили, что создадите второй по величине городской банк. В Петербурге всегда было много независимых местных банков. С чем это связано?