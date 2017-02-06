«Банкам, слишком большим, чтобы рухнуть, надо было дать рухнуть»

В последние годы Эдвард Торп отказывается фотографироваться, но автор статьи в FT находит его на 30 лет моложе. Ну, может быть, лет на 15 – как на этом фото начала 2000-х

Талантливый математик Эвард Торп сначала обыгрывал казино, а потом стал зарабатывать на бирже с помощью сложных алгоритмов и основал первый квантовый хедж-фонд

Эдвард Торп убежден, что Уолл-стрит ничем не лучше казино. Не потому, что здесь играют в азартные игры, а потому, что здесь все устроено жульническим образом. «Невидимая рука превратилась в невидимый средний палец. Это контролируемый и манипулируемый рынок. Как сказал бы Дональд Трамп, «это сфальсифицировано».

Торп, бодрый 84-летний мужчина, как никто другой, имеет право на такое суждение. Этот математический гений, будучи докторантом Массачусетского технологического института, работал над тем, как выигрывать в блэкджек. В 1962 г. он опубликовал книгу «Победи дилера» со способом подсчета карт, который дает преимущество в игре, и прославился так, что казино запретили ему садиться за игровой стол. Торп утверждает, что в одном ему даже подмешивали наркотик в напитки. Многие заведения изменили правила, чтобы не дать игрокам использовать систему Торпа.

Затем он попытался обыграть рулетку, используя прибор, привязанный к ноге, – сейчас он называет его первым в мире носимым компьютером.

После этого был набег на Уолл-стрит, обогативший его на сотни миллионов долларов. Его Princeton Newport Partners, учрежденный в 1969 г., считается первым «квантовым» (использующим алгоритмы) хедж-фондом. За 18 лет он превратил $1,4 млн в $273 млрд, более чем в 2 раза обогнав рейтинг S&P 500 и только однажды показав убыток – квартальный. Понимание Торпом математики, ценообразования опционов и компьютеров дало ему огромное преимущество.

Его эскапады, равно как и способность зарабатывать деньги, сделали Торпа «крестным отцом» многих современных великих инвесторов. Его партнер по бриджу Уоррен Баффетт советовал инвесторам своего первого хедж-фонда обращаться к Торпу. Билл Гросс, основавший Pimco и сделавший этот фонд одним из крупнейших мировых игроков на рынке облигаций, проводил время за блэкджеком, а потом состоялся как инвестор, освоив книгу Торпа «Обогнать рынок», изданную в 1967 г. Один из самых дорогих управляющих хедж-фондами – Кен Гриффин в 1990 г. основал фонд Citadel, используя документацию Princeton Newport, которую передал ему Торп.

Это устрашающее резюме, и я нервничаю, отправляясь на встречу с Торпом в офис в современном районе города Ньюпорт-Бич к югу от Лос-Анджелеса. Но Торп, встречающий меня в спортивном костюме – он регулярно занимается спортом, – совсем не страшен. Высокому, с безукоризненной дизайнерской короткой стрижкой и не сходящей с лица озорной улыбкой – ему легко дать лет на 30 меньше.