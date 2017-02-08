«Нам удалось не расползтись по соседним рынкам»

Андрей Звездочкин привык работать с состоятельными клиентами. Этому делу он посвятил восемь лет в некогда самой успешной инвесткомпании «Тройка диалог» (сейчас – «Сбербанк CIB»), а в 2012 г. возглавил компанию «Атон» Евгения Юрьева, которая после продажи в 2006 г. большей части своего бизнеса Unicredit Group осталась существовать как небольшой брокер для розничных инвесторов. Но в прошлом году «Атон» почти вдвое расширил штат и стал активным организатором сделок на Московской бирже. Звездочкин рассказал «Ведомостям», как ему удалось за четыре года построить бизнес с состоятельными клиентами, который дает большую часть прибыли компании, почему «Атон» – это инвестбанк и как ему удается конкурировать с госбанками на российском рынке.

– С середины 2014 г. рынок инвестбанковских услуг в России в кризисе: для крупнейших качественных российских компаний закрыты рынки капитала – в результате зарубежные инвестбанки в разы сократили деятельность в России, а российские берутся за любые сделки. В прошлом году «Атон» также активно участвовал в организации большинства сделок – особенно насыщенным был конец года. За ноябрь и начало декабря на Московской бирже прошло целых три IPO: НПФ «Будущее», «Русснефти» и «Европлана». Сейчас год только начался, но вы были одним из организаторов SPO Трубной металлургической компании. Расскажите, как все это удается?

– Конец года и правда был богат на сделки. По данным Bloomberg, мы в 2016 г. делим 1-е место по количеству сделок на Московской бирже с «ВТБ капиталом», по объему мы на 3-м месте с долей рынка 17%.

Важный аспект тот, что с момента основания компании в 1991 г. «Атон» специализируется на инвестиционном рынке. Нам удалось сохранить фокус и не расползтись по соседним рынкам: коммерческому банковскому, страховому и пенсионному. Как мы видим сейчас, модель финансового супермаркета дает сбои по всему миру, а специализация – серьезное конкурентное преимущество в любом деле.

И в каждой сделке мы стараемся превзойти ожидания наших клиентов. Судя по отзывам компаний, нам это удается. Рекомендации эмитентов, для которых мы делали сделки, приводят к тому, что мы получаем новые мандаты.

– Что значит превзойти ожидания ваших клиентов? Можете привести примеры?

– Например, при IPO «Русснефти» количество индивидуальных инвесторов, которых мы привлекли, на порядок превысило число инвесторов, привлеченных другими участниками размещения.