«Это и наступательная, и оборонительная сделка»

За несколько лихорадочных январских дней Мартин Гилберт успел побывать – как делает это каждый год – на Всемирном экономическом форуме в Давосе и добраться до инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне, не прерывая все это время переговоров о том, как удвоить размер созданного им фонда Aberdeen Asset Management путем слияния с конкурентом – Standard Life. В результате должна появиться вторая по размерам управляющая компания в Европе. Сделка будет полностью профинансирована акциями. Гилберт и глава Standard Life Кит Скиоч станут согендиректорами новой структуры, в которой Standard Life получит две трети, а детище Гилберта – треть акций.

Шестидесятиоднолетний шотландец Гилберт основал и возглавил Aberdeen Asset Management 30 с лишним лет назад, в 1983 г. C тех пор он провел 43 сделки, превратив фонд в глобальную инвестиционную группу. Так что нынешнее слияние для него абсолютно привычное дело. Когда все будет завершено, Aberdeen Asset Management из бизнеса, управляющего активами на 300 млрд фунтов, станет частью группы, распоряжающейся активами стоимостью более 660 млрд фунтов. Однако тот факт, что Гилберт пошел на сделку, не выговорив премию, кое-что говорит о реальном положении дел в бизнесе, замечает FT. К тому же критики называют его ловкачом, потому что его конкурент, группа Schroders, росла практически теми же темпами, не прибегая к слияниям и поглощениям.

Либо выигрывать, либо расти

В Aberdeen Asset Management входят в основном фонды с активным управлением, инвестирующие в развивающиеся рынки. Как и многим другим управляющим компаниям, Гилберту все труднее зарабатывать и конкурировать с индексными фондами. Пятнадцать кварталов подряд Aberdeen Asset Management испытывает чистый отток денежных средств. Всего детище Гилберта за это время потеряло 105 млрд фунтов, в 2016 г. чистый отток составил 32,8 млрд фунтов. У Standard Life этот показатель в прошлом году оказался равным 2,6 млрд фунтов, но его фонды инвестируют в активы разных классов.

Корреспонденту FT Гилберт говорил, что, если фонды активного управления хотят выжить, им нужно либо постоянно переигрывать рынок (что сложно), либо стать большими (что проще) и экономить на издержках. Aberdeen Asset Management и Standard Life поодиночке слишком малы, чтобы привлечь глобальные потоки денежных средств. Хотя им по-прежнему будет далеко до Vanguard с $4 трлн под управлением или BlackRock с $5 трлн. Объединившись, они войдут в 20 крупнейших фондов, пишет FT, а в Великобритании и вовсе станут самым большим. Сейчас лидер рынка – инвестбанк Schroders с 397 млрд фунтов под управлением.

«Это и наступательная, и оборонительная сделка, – рассказывает Гилберт. – Она устроена так, что <...> дважды два даст четыре, или четыре с половиной, или пять. Если же это не удастся, два станет единицей с тремя четвертями». И это говорит опытнейший бухгалтер, которого прозвали Гилберт-объединитель (другой вариант – Гилберт-консолидатор, так как активы консолидируются. – «Ведомости»).