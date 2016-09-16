Домашние питомцы-толстосумы

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В 2007 г. болонка Трабл Хемсли унаследовала после смерти хозяйки Леоны Хемсли $12 млн. Американка Хемсли была владелицей гостиничной империи и крупной девелоперской компании. В завещании также было указано, что Трабл должна питаться только отборной натуральной индейкой и свежими овощами, дважды в месяц посещать косметолога и раз в год отправляться на целебные источники в Швейцарию. В 2011 г. собака скончалась.

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