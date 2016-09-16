Домашние питомцы-толстосумы
Какие животные получали внушительное наследство от хозяев
Состояние в 224 млн фунтов стерлингов (около $372 млн) досталось овчарке Гюнтеру III после смерти графини Шарлотты Либерштайн в 1992 г. После смерти Гюнтера III обладателем состояния стал Гюнтер IV. Собака-толстосум проживает в роскошном доме, катается по Майами в кабриолете, а также проводит свой отдых на Багамах.
1/6
В 2010 г. шимпанзе Калу получил в наследство 53 млн фунтов стерлингов (около $88 млн) от британской аристократки Патрисии О'Нил. Помимо денег, Калу унаследовала всю недвижимость хозяйки, находящуюся в Кейптауне, ЮАР.
2/6
В 1988 г. кот Блэки получил в наследство от американского режиссера Бена Ри $25 млн. Миллионер до конца жизни обеспечил Блэки самыми дорогими ошейниками и люксовой едой.
3/6
В 2001 г. курочка Гиго получила наследство от британского издателя Ричарда Майлза Блэквелла, который оставил ей 10 млн фунтов стерлингов (около $16 млн).
4/6
В 1931 г. пудель Тоби из Нью-Йорка получил в наследство от хозяйки Эллы Уэндел $15 млн. В семье Эллы даже у собак всегда были личные дворецкие. Спали домашние питомцы в собственных спальнях на миниатюрных резных кроватях с балдахинами, застланных атласными простынями.
5/6
В 2007 г. болонка Трабл Хемсли унаследовала после смерти хозяйки Леоны Хемсли $12 млн. Американка Хемсли была владелицей гостиничной империи и крупной девелоперской компании. В завещании также было указано, что Трабл должна питаться только отборной натуральной индейкой и свежими овощами, дважды в месяц посещать косметолога и раз в год отправляться на целебные источники в Швейцарию. В 2011 г. собака скончалась.
6/6