Из политиков в банкиры
10 чиновников на Западе, сменивших госслужбу на работу в финансовом секторе
Доминик Стросс-Кан в 2007-2011 гг. был директором-распорядителем МВФ, сейчас входит в наблюдательный совет Российского фонда прямых инвестиций. Ранее входил в набсовет Всероссийского банка развития регионов, подконтрольного «Роснефти»
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Тони Блэр в 1997-2007 гг. занимал пост премьер-министра Великобритании, сейчас консультирует JPMorgan
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Гордон Браун занял пост премьер-министра Великобритании после Блэра и проработал в правительстве до 2010 г. Теперь Браун - член консультационного совета инвесткомпании PIMCO
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Еще один бывший премьер-министр Великобритании Джон Мейджор (занимал этот пост в 1990-1997 гг.) сейчас консультирует Credit Suisse
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Жозе Мануэл Баррозу в 2004-14 гг. занимал пост председателя Еврокомиссии. С июля 2016 г. Баррозу – независимый председатель совета директоров лондонского подразделения Goldman Sachs
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Бен Бернанке с 2006 по 2014 гг. возглавлял ФРС, а в 2015 г. начал консультировать хедж-фонд Citadel и возглавил консультационный совет инвесткомпании PIMCO
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Филипп Хильдебранд — экс-председатель Национального банка Швейцарии (SNB, в 2010-2012 гг.). Сейчас Хильдебранд — зампредседателя совета директоров инвесткомпании BlackRock
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Аксель Вебер в 2004-2011 гг. возглавлял немецкий Бундесбанк, сейчас Вебер — председатель совета директоров швейцарского банка UBS
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Мервин Кинг 10 лет (2003-2013 гг.) был управляющим Банка Англии, а летом 2016 г. стал советником Citigroup
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Тимоти Гайтнер — министр финансов США с 2009 по 2013 г. Сейчас Гайтнер - президент фонда прямых инвестиций Warburg Pincus
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