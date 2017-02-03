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380 лет назад лопнул первый в истории рыночный пузырь

Тюльпаномания охватила Нидерланды в 1630-е годы
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Тюльпаны завезли в Нидерланды в конце XVI в. Через несколько десятилетий они стали настоящим предметом роскоши и символом статуса. Поразивший их мозаичный вирус делал цветы невероятно красивыми.
Hans Bollongier / Frans Hals Museum (Haarlem)
Тюльпаны завезли в Нидерланды в конце XVI в. Через несколько десятилетий они стали настоящим предметом роскоши и символом статуса. Поразивший их мозаичный вирус делал цветы невероятно красивыми.
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Чем необычнее выглядели тюльпаны, тем выше ценились. Главным центром выращивания тюльпанов и торговли ими в 1630-е гг. стал город Гарлем
Wageningen University & Research op Social Media
Чем необычнее выглядели тюльпаны, тем выше ценились. Главным центром выращивания тюльпанов и торговли ими в 1630-е гг. стал город Гарлем
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За полтора года с конца 1634 г. цены выросли почти втрое. Тюльпаны цвели в мае-июне, в остальное время торговали луковицами. И делать это стали не только садоводы, но и портные, ремесленники, купцы, чиновники. Цены пошли еще выше, привлекая все новых и менее опытных участников
Flickr
За полтора года с конца 1634 г. цены выросли почти втрое. Тюльпаны цвели в мае-июне, в остальное время торговали луковицами. И делать это стали не только садоводы, но и портные, ремесленники, купцы, чиновники. Цены пошли еще выше, привлекая все новых и менее опытных участников
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Торговля велась не на организованном рынке (с 1612 г. в Амстердаме уже работала биржа), а на аукционах, обычно проводившихся в тавернах. Осенью и зимой фактически стали торговать фьючерсами: по заключенным контрактам расплачиваться нужно было после цветения и получения луковицы
Abraham van den Hecken
Торговля велась не на организованном рынке (с 1612 г. в Амстердаме уже работала биржа), а на аукционах, обычно проводившихся в тавернах. Осенью и зимой фактически стали торговать фьючерсами: по заключенным контрактам расплачиваться нужно было после цветения и получения луковицы
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С осени 1936 г. цены начали расти стремительно. Нередко купленная луковица в тот же день перепродавалась по более высокой цене. По стоимости она порой была сравнима с богатым домом в центре Амстердама
Gerrit Adriaensz. Berckheyde
С осени 1936 г. цены начали расти стремительно. Нередко купленная луковица в тот же день перепродавалась по более высокой цене. По стоимости она порой была сравнима с богатым домом в центре Амстердама
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Самым дорогим тюльпаном был Semper Augustus («Вечно великий»), который на пике продавался за 10 000 гульденов. Он был лишь у нескольких человек в стране, и в одной сделке продавец даже поставил условие: без его разрешения покупатель не имеет право перепродать тюльпан
Norton Simon Art Foundation
Самым дорогим тюльпаном был Semper Augustus («Вечно великий»), который на пике продавался за 10 000 гульденов. Он был лишь у нескольких человек в стране, и в одной сделке продавец даже поставил условие: без его разрешения покупатель не имеет право перепродать тюльпан
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На пике рынка за луковицу могли давать несколько тысяч гульденов. Хороший ремесленник тогда зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800, состоятельный купец – 1500-3000. Рост цен длился до начала февраля 1637 г. На фото: список цен на тюльпаны разных сортов
На пике рынка за луковицу могли давать несколько тысяч гульденов. Хороший ремесленник тогда зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800, состоятельный купец – 1500-3000. Рост цен длился до начала февраля 1637 г. На фото: список цен на тюльпаны разных сортов
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3 февраля 1637 г. аукцион в Гарлеме не смог привлечь покупателей. 5 февраля в Алкмаре наторговали на рекордные 53 000 гульденов, но на следующем аукционе уже ни одного покупателя не было. На фото: картина «Фургон дураков», где бросившие работу портные спешат за украшенной тюльпанами богиней Флорой
Hendrik Gerritsz. Pot
3 февраля 1637 г. аукцион в Гарлеме не смог привлечь покупателей. 5 февраля в Алкмаре наторговали на рекордные 53 000 гульденов, но на следующем аукционе уже ни одного покупателя не было. На фото: картина «Фургон дураков», где бросившие работу портные спешат за украшенной тюльпанами богиней Флорой
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Новости о произошедшем в Гарлеме и Алкмаре быстро разлетелись по стране, и пузырь даже не лопнул, а испарился. Следующий аукцион прошел только в мае 1637 г.: на нем тюльпан был продан всего за 22 гульдена. На фото: картина «Сатира на тюльпаноманию», изображающая спекулянтов в виде безмозглых обезъян
Jan Brueghel the Younger
Новости о произошедшем в Гарлеме и Алкмаре быстро разлетелись по стране, и пузырь даже не лопнул, а испарился. Следующий аукцион прошел только в мае 1637 г.: на нем тюльпан был продан всего за 22 гульдена. На фото: картина «Сатира на тюльпаноманию», изображающая спекулянтов в виде безмозглых обезъян
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В том же 1637 г. гарлемский печатник Адриан Роман издал три книги-памфлета «Диалог между Честнословом и Жаднохватом о подъеме и упадке Флоры» (неизвестно, был ли он их автором). Спекулянт Жаднохват убеждает ткача Честнослова заняться сверхприбыльной, по его словам, торговлей тюльпанами
Christie’s
В том же 1637 г. гарлемский печатник Адриан Роман издал три книги-памфлета «Диалог между Честнословом и Жаднохватом о подъеме и упадке Флоры» (неизвестно, был ли он их автором). Спекулянт Жаднохват убеждает ткача Честнослова заняться сверхприбыльной, по его словам, торговлей тюльпанами
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Ботаник Кос в 1637 г. составил каталог, где нарисовал тюльпаны, луковицы которых были проданы на аукционе в Алкмаре 5 февраля, и подписал цену сделки
Wageningen University & Research op Social Media
Ботаник Кос в 1637 г. составил каталог, где нарисовал тюльпаны, луковицы которых были проданы на аукционе в Алкмаре 5 февраля, и подписал цену сделки
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Там, в частности, были две луковицы одного из самых дорогих тюльпанов – Viseroij («Вице-король»). Слева написан вес луковицы в эйсах (1/20 грамма), справа – ее цена в гульденах (флоринах)
Wageningen University
Там, в частности, были две луковицы одного из самых дорогих тюльпанов – Viseroij («Вице-король»). Слева написан вес луковицы в эйсах (1/20 грамма), справа – ее цена в гульденах (флоринах)
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Памфлетист описывает, что можно было купить на 3000 гульденов, за которые была продана луковица весом 20,5 г: 8 свиней, 4 быка, 12 овец, 24 тонны пшеницы, 48 тонн ржи, 2 бочки вина, 4 бочонка пива, 2 тонны масла, тысячу фунтов сыра, серебряный кубок, а также одежду, кровать, матрас и небольшой корабль! На фото: картина-карикатура «Торговец и тюльпаноман»
Памфлетист описывает, что можно было купить на 3000 гульденов, за которые была продана луковица весом 20,5 г: 8 свиней, 4 быка, 12 овец, 24 тонны пшеницы, 48 тонн ржи, 2 бочки вина, 4 бочонка пива, 2 тонны масла, тысячу фунтов сыра, серебряный кубок, а также одежду, кровать, матрас и небольшой корабль! На фото: картина-карикатура «Торговец и тюльпаноман»
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Между тем, Рембрандт за главную картину в своем творчестве «Ночной дозор», написанную в 1642 г., получил 1600 гульденов
Wageningen University & Research op Social Media
Между тем, Рембрандт за главную картину в своем творчестве «Ночной дозор», написанную в 1642 г., получил 1600 гульденов
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Лопнувший пузырь не обрушил экономику Нидерландов. Ведь по большинству контрактов реальные деньги при их заключении не выплачивались (обычно платилось несколько процентов, как сегодня – гарантийное обеспечение при торговле фьючерсами). На фото: Амстердамская фондовая биржа
Claes Jansz. Visscher / Geheugen van Nederland
Лопнувший пузырь не обрушил экономику Нидерландов. Ведь по большинству контрактов реальные деньги при их заключении не выплачивались (обычно платилось несколько процентов, как сегодня – гарантийное обеспечение при торговле фьючерсами). На фото: Амстердамская фондовая биржа
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К тому же сначала Генеральная ассамблея цветоводов разрешила не исполнять договора, заключенные с 1 декабря 1636 г., если покупатель уплатит 10% цены. Потом Высокий суд и Генеральные штаты призвали людей договариваться полюбовно, запретили принуждать к исполнению договоров и подавать иски по «тюльпанным» делам. На фото: ратуша в Амстердаме
Gerrit Adriaensz. Berckheyde / rijksmuseum.nl
К тому же сначала Генеральная ассамблея цветоводов разрешила не исполнять договора, заключенные с 1 декабря 1636 г., если покупатель уплатит 10% цены. Потом Высокий суд и Генеральные штаты призвали людей договариваться полюбовно, запретили принуждать к исполнению договоров и подавать иски по «тюльпанным» делам. На фото: ратуша в Амстердаме
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Интересный факт: в США историк экономики Постьюмус опубликовал статью «Тюльпаномания в Голландии в 1636 и 1637 гг.» и перевод трех «Диалогов между Честнословом и Жаднохватом» в Журнале истории экономики и бизнеса в октябре 1929 г. Начавшийся в том месяце обвал на фондовом рынке США положил начало Великой депрессии
Иллюстрация в американской газете
Интересный факт: в США историк экономики Постьюмус опубликовал статью «Тюльпаномания в Голландии в 1636 и 1637 гг.» и перевод трех «Диалогов между Честнословом и Жаднохватом» в Журнале истории экономики и бизнеса в октябре 1929 г. Начавшийся в том месяце обвал на фондовом рынке США положил начало Великой депрессии
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Каждому инвестору следует помнить слова сэра Джона Темплтона, одного из величайших инвесторов ХХ века: «Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, созревает на оптимизме и умирает в эйфории»
Ed Bailey / AP
Каждому инвестору следует помнить слова сэра Джона Темплтона, одного из величайших инвесторов ХХ века: «Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, созревает на оптимизме и умирает в эйфории»
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  • Тюльпаны завезли в Нидерланды в конце XVI в. Через несколько десятилетий они стали настоящим предметом роскоши и символом статуса. Поразивший их мозаичный вирус делал цветы невероятно красивыми.
  • Чем необычнее выглядели тюльпаны, тем выше ценились. Главным центром выращивания тюльпанов и торговли ими в 1630-е гг. стал город Гарлем
  • За полтора года с конца 1634 г. цены выросли почти втрое. Тюльпаны цвели в мае-июне, в остальное время торговали луковицами. И делать это стали не только садоводы, но и портные, ремесленники, купцы, чиновники. Цены пошли еще выше, привлекая все новых и менее опытных участников
  • Торговля велась не на организованном рынке (с 1612 г. в Амстердаме уже работала биржа), а на аукционах, обычно проводившихся в тавернах. Осенью и зимой фактически стали торговать фьючерсами: по заключенным контрактам расплачиваться нужно было после цветения и получения луковицы
  • С осени 1936 г. цены начали расти стремительно. Нередко купленная луковица в тот же день перепродавалась по более высокой цене. По стоимости она порой была сравнима с богатым домом в центре Амстердама
  • Самым дорогим тюльпаном был Semper Augustus («Вечно великий»), который на пике продавался за 10 000 гульденов. Он был лишь у нескольких человек в стране, и в одной сделке продавец даже поставил условие: без его разрешения покупатель не имеет право перепродать тюльпан
  • На пике рынка за луковицу могли давать несколько тысяч гульденов. Хороший ремесленник тогда зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800, состоятельный купец – 1500-3000. Рост цен длился до начала февраля 1637 г. На фото: список цен на тюльпаны разных сортов
  • 3 февраля 1637 г. аукцион в Гарлеме не смог привлечь покупателей. 5 февраля в Алкмаре наторговали на рекордные 53 000 гульденов, но на следующем аукционе уже ни одного покупателя не было. На фото: картина «Фургон дураков», где бросившие работу портные спешат за украшенной тюльпанами богиней Флорой
  • Новости о произошедшем в Гарлеме и Алкмаре быстро разлетелись по стране, и пузырь даже не лопнул, а испарился. Следующий аукцион прошел только в мае 1637 г.: на нем тюльпан был продан всего за 22 гульдена. На фото: картина «Сатира на тюльпаноманию», изображающая спекулянтов в виде безмозглых обезъян
  • В том же 1637 г. гарлемский печатник Адриан Роман издал три книги-памфлета «Диалог между Честнословом и Жаднохватом о подъеме и упадке Флоры» (неизвестно, был ли он их автором). Спекулянт Жаднохват убеждает ткача Честнослова заняться сверхприбыльной, по его словам, торговлей тюльпанами
  • Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
  • Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
  • Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
  • Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
  • Ботаник Кос в 1637 г. составил каталог, где нарисовал тюльпаны, луковицы которых были проданы на аукционе в Алкмаре 5 февраля, и подписал цену сделки
  • Там, в частности, были две луковицы одного из самых дорогих тюльпанов – Viseroij («Вице-король»). Слева написан вес луковицы в эйсах (1/20 грамма), справа – ее цена в гульденах (флоринах)
  • Памфлетист описывает, что можно было купить на 3000 гульденов, за которые была продана луковица весом 20,5 г: 8 свиней, 4 быка, 12 овец, 24 тонны пшеницы, 48 тонн ржи, 2 бочки вина, 4 бочонка пива, 2 тонны масла, тысячу фунтов сыра, серебряный кубок, а также одежду, кровать, матрас и небольшой корабль! На фото: картина-карикатура «Торговец и тюльпаноман»
  • Между тем, Рембрандт за главную картину в своем творчестве «Ночной дозор», написанную в 1642 г., получил 1600 гульденов
  • Лопнувший пузырь не обрушил экономику Нидерландов. Ведь по большинству контрактов реальные деньги при их заключении не выплачивались (обычно платилось несколько процентов, как сегодня – гарантийное обеспечение при торговле фьючерсами). На фото: Амстердамская фондовая биржа
  • К тому же сначала Генеральная ассамблея цветоводов разрешила не исполнять договора, заключенные с 1 декабря 1636 г., если покупатель уплатит 10% цены. Потом Высокий суд и Генеральные штаты призвали людей договариваться полюбовно, запретили принуждать к исполнению договоров и подавать иски по «тюльпанным» делам. На фото: ратуша в Амстердаме
  • Интересный факт: в США историк экономики Постьюмус опубликовал статью «Тюльпаномания в Голландии в 1636 и 1637 гг.» и перевод трех «Диалогов между Честнословом и Жаднохватом» в Журнале истории экономики и бизнеса в октябре 1929 г. Начавшийся в том месяце обвал на фондовом рынке США положил начало Великой депрессии
  • Каждому инвестору следует помнить слова сэра Джона Темплтона, одного из величайших инвесторов ХХ века: «Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, созревает на оптимизме и умирает в эйфории»
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