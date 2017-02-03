380 лет назад лопнул первый в истории рыночный пузырь
Тюльпаномания охватила Нидерланды в 1630-е годы
Тюльпаны завезли в Нидерланды в конце XVI в. Через несколько десятилетий они стали настоящим предметом роскоши и символом статуса. Поразивший их мозаичный вирус делал цветы невероятно красивыми.
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Чем необычнее выглядели тюльпаны, тем выше ценились. Главным центром выращивания тюльпанов и торговли ими в 1630-е гг. стал город Гарлем
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За полтора года с конца 1634 г. цены выросли почти втрое. Тюльпаны цвели в мае-июне, в остальное время торговали луковицами. И делать это стали не только садоводы, но и портные, ремесленники, купцы, чиновники. Цены пошли еще выше, привлекая все новых и менее опытных участников
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Торговля велась не на организованном рынке (с 1612 г. в Амстердаме уже работала биржа), а на аукционах, обычно проводившихся в тавернах. Осенью и зимой фактически стали торговать фьючерсами: по заключенным контрактам расплачиваться нужно было после цветения и получения луковицы
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С осени 1936 г. цены начали расти стремительно. Нередко купленная луковица в тот же день перепродавалась по более высокой цене. По стоимости она порой была сравнима с богатым домом в центре Амстердама
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Самым дорогим тюльпаном был Semper Augustus («Вечно великий»), который на пике продавался за 10 000 гульденов. Он был лишь у нескольких человек в стране, и в одной сделке продавец даже поставил условие: без его разрешения покупатель не имеет право перепродать тюльпан
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На пике рынка за луковицу могли давать несколько тысяч гульденов. Хороший ремесленник тогда зарабатывал в год 200-300 гульденов, профессор университета – около 800, состоятельный купец – 1500-3000. Рост цен длился до начала февраля 1637 г. На фото: список цен на тюльпаны разных сортов
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3 февраля 1637 г. аукцион в Гарлеме не смог привлечь покупателей. 5 февраля в Алкмаре наторговали на рекордные 53 000 гульденов, но на следующем аукционе уже ни одного покупателя не было. На фото: картина «Фургон дураков», где бросившие работу портные спешат за украшенной тюльпанами богиней Флорой
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Новости о произошедшем в Гарлеме и Алкмаре быстро разлетелись по стране, и пузырь даже не лопнул, а испарился. Следующий аукцион прошел только в мае 1637 г.: на нем тюльпан был продан всего за 22 гульдена. На фото: картина «Сатира на тюльпаноманию», изображающая спекулянтов в виде безмозглых обезъян
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В том же 1637 г. гарлемский печатник Адриан Роман издал три книги-памфлета «Диалог между Честнословом и Жаднохватом о подъеме и упадке Флоры» (неизвестно, был ли он их автором). Спекулянт Жаднохват убеждает ткача Честнослова заняться сверхприбыльной, по его словам, торговлей тюльпанами
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Отрывки из «Диалогов» (перевод Михаила Оверченко)
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Ботаник Кос в 1637 г. составил каталог, где нарисовал тюльпаны, луковицы которых были проданы на аукционе в Алкмаре 5 февраля, и подписал цену сделки
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Там, в частности, были две луковицы одного из самых дорогих тюльпанов – Viseroij («Вице-король»). Слева написан вес луковицы в эйсах (1/20 грамма), справа – ее цена в гульденах (флоринах)
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Памфлетист описывает, что можно было купить на 3000 гульденов, за которые была продана луковица весом 20,5 г: 8 свиней, 4 быка, 12 овец, 24 тонны пшеницы, 48 тонн ржи, 2 бочки вина, 4 бочонка пива, 2 тонны масла, тысячу фунтов сыра, серебряный кубок, а также одежду, кровать, матрас и небольшой корабль! На фото: картина-карикатура «Торговец и тюльпаноман»
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Между тем, Рембрандт за главную картину в своем творчестве «Ночной дозор», написанную в 1642 г., получил 1600 гульденов
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Лопнувший пузырь не обрушил экономику Нидерландов. Ведь по большинству контрактов реальные деньги при их заключении не выплачивались (обычно платилось несколько процентов, как сегодня – гарантийное обеспечение при торговле фьючерсами). На фото: Амстердамская фондовая биржа
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К тому же сначала Генеральная ассамблея цветоводов разрешила не исполнять договора, заключенные с 1 декабря 1636 г., если покупатель уплатит 10% цены. Потом Высокий суд и Генеральные штаты призвали людей договариваться полюбовно, запретили принуждать к исполнению договоров и подавать иски по «тюльпанным» делам. На фото: ратуша в Амстердаме
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Интересный факт: в США историк экономики Постьюмус опубликовал статью «Тюльпаномания в Голландии в 1636 и 1637 гг.» и перевод трех «Диалогов между Честнословом и Жаднохватом» в Журнале истории экономики и бизнеса в октябре 1929 г. Начавшийся в том месяце обвал на фондовом рынке США положил начало Великой депрессии
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Каждому инвестору следует помнить слова сэра Джона Темплтона, одного из величайших инвесторов ХХ века: «Бычий рынок рождается в пессимизме, растет на скептицизме, созревает на оптимизме и умирает в эйфории»
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