380 лет назад лопнул первый в истории рыночный пузырь

Jan Brueghel the Younger

Новости о произошедшем в Гарлеме и Алкмаре быстро разлетелись по стране, и пузырь даже не лопнул, а испарился. Следующий аукцион прошел только в мае 1637 г.: на нем тюльпан был продан всего за 22 гульдена. На фото: картина «Сатира на тюльпаноманию», изображающая спекулянтов в виде безмозглых обезъян

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