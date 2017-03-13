Безопасность и право

В Киеве замуровали отделение Сбербанка

Протестующие требуют отзыва лицензии у российского банка
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13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
Valentyn Ogirenko / Reuters
13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
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Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
Valentyn Ogirenko / Reuters
Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
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Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
Valentyn Ogirenko / Reuters
Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
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Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
Valentyn Ogirenko / Reuters
Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
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На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
Valentyn Ogirenko / Reuters
На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
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12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
Sergei Chuzavkov / AP
12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
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Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
Украинское фото / Восток фото
Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
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  • 13 марта радикально настроенные граждане Украины забетонировали витрины и вход в центральное отделение «дочки» Сбербанка в Киеве, передает ТАСС
  • Преимущественно это члены украинского националистического батальона «Азов» и запрещенной в России организации «Правый сектор»
  • Собравшиеся возле кредитной организации выкрикивали антироссийские лозунги
  • Участники акции привезли бетонные блоки к зданию банка на улице Владимирской
  • На стене большими буквами сделана надпись – «Rus bank»
  • 12 марта на сайте украинского националистического батальона «Азов» появилась информация о том, что «по всей стране заблокирована работа десятков банкоматов российских банков». Фото киевского отделения «дочки» Сбербанка от 10 марта
  • Подобные акции происходят во многих городах Украины. На фото отделение Сбербанка в Харькове, 13 февраля
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Комментарии  ()
Naissaar
16:24 13.03.2017
Мне одно интересно - чем эти т.н. активисты себе на жизнь зарабатывают ?
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