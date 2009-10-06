Инфляция в РФ остается нулевой второй месяц подряд

Потребительские цены в РФ не меняются второй месяц подряд: в сентябре 2009 г., как и в августе, Росстат зафиксировал нулевую инфляцию, тогда как в прошлогоднем сентябре рост цен составлял 0,8%.

За девять месяцев 2009 г. инфляция составила 8,1%.

Росстат отмечает, что в прошедшем месяце в 21 субъекте РФ отмечалось снижение потребительских цен, в шести субъектах инфляция составила 0,5% и более.

В Москве инфляция в сентябре составила 0,1% (с начала года - 8,8%), в Санкт-Петербурге была дефляция в 0,1% (инфляция с начала года - 7,7%).

Стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по РФ в прошедшем месяце понизилась по сравнению с предыдущим на 3,8% (с начала года - увеличилась на 1,1%) и составила на конец периода 2 140 руб.

По данным Росстата, цена на автомобильный бензин в сентябре выросла на 2,4% по сравнению с ростом на 3,6% в августе. За девять месяцев 2009 г. цена на бензин выросла на 10,5%, за аналогичный период прошлого года - на 18,6%.

В сентябре, как и в предыдущем месяце, отмечалось существенное снижение цен на большинство видов овощей и фруктов. В среднем за месяц картофель подешевел на 22,5%, овощи - на 15,2%, фрукты и цитрусовые - на 4,8%.

Наибольшее увеличение цен было зафиксировано на сахар-песок (на 10,4%) и яйца (на 2,5%).

Примерно на процент подешевели ноутбуки, мобильные телефоны и цемент, медикаменты - на 0,3%.