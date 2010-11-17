Правительство Китая обеспокоено ростом инфляции

Китай будет контролировать потребительские цены, которые растут слишком быстро, заявило правительство страны в среду. Этот шаг сам по себе не поможет сдержать инфляцию, но может предвещать резкое ужесточение денежно-кредитной политики.

"Мы должны понять важность и срочность стабилизации рыночных цен и предпринять действенные меры", - говорится в заявлении Государственного совета, выполняющего в Китае функции правительства. "Необходимые временные меры будут применены к ценам на некоторые важные повседневные предметы и производственные материалы", - отмечается в заявлении.

В числе рынков, которые необходимо стабилизировать, Государственный совет назвал рынки зерна, сахара, хлопка. Власти также пообещали ужесточить санкции против ценовых спекуляций и наказывать тех, кто необоснованно повышает цены. При этом в заявлении нет никаких упоминаний о денежно- кредитной политике.

"Я не верю, что они остановятся здесь. Многие люди в правительстве достаточно способны, чтобы сообразить, что ценовой контроль не так уж эффективен", - полагает Кевин Лай из Daiwa Capital Markets. Он ожидает, что Центробанк снова повысит процентную ставку в течение следующих двух недель.

По мнению Ши Чэнью из Industrial and Commercial Bank of China, это резкое заявление свидетельствует, что инфляция поднялась на верхнюю строчку политической программы действий Пекина. "История говорит, что правительство часто выбирает жесткие административные меры, чтобы контролировать цены, когда инфляция становится серьезной проблемой, - сказал он. - Однако эти действия всегда были краткосрочными, но, что более серьезно, крутые административные меры могут выйти боком, так как ожидания дальнейшего повышения цен могут усилиться".

Ранее глава Народного банка Китая Чжоу Сяочуань высказал опасение, что экономика Китая по-прежнему испытывает негативное влияние инфляционных процессов. В октябре темпы роста индекса потребительских цен достигли максимального за последние 25 месяцев уровня — 4,4%. Основной причиной этого стало повышение цен на основные продукты питания.