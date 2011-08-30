Италия успешно разместила долгосрочные облигации, доходность снизилась

Италия разместила сегодня 10-летние облигации на сумму 3,75 млрд евро, сообщает Bloomberg. Стоимость заимствования для страны в ходе аукциона, первого после возобновления выкупа облигаций Европейским центральным банком (ЕЦБ), снизилась. Минфин Италии разместил десятилетние бонды под 5,22% годовых, спрос на бумаги превысил предложение в 1,27 раза. Помимо этого, были размещены облигации с погашением в 2014 г. на 2,99 млрд евро.

На предыдущем аукционе по размещению облигаций с аналогичным сроком обращения, состоявшемся 28 июля, доходность бумаг составила 5,77%, спрос превысил предложение в 1,38 раза.