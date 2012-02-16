Шаталов сомневается в возможности эффективно взимать "налог на роскошь"

Самые богатые россияне будут меньше других категорий граждан обеспокоены введением налога на роскошь, так как в их распоряжении имеются лучшие юристы, удобные правовые юрисдикции, трасты, которые предоставят им разнообразные услуги и схемы по уменьшению налоговых платежей, такое мнение высказал замглавы Минфина Сергей Шаталов на "круглом столе". О необходимости уже с 2013 г. повысить ставки налогообложения на дорогие дома и машины ранее заявил премьер-министр, кандидат в президенты от "Единой России" Владимир Путин. Позднее он уточнил, что этот "налог на роскошь" затронет только личное сверхпотребление – такое, как покупка огромных домов, колоссальных земельных участков, самолетов, яхт и суперавтомобилей.

"Предположим, мы вводим такой налог и делаем налогоплательщиками граждан. Не означает ли это, что имущество будут перерегистрировано на фонды, на юрлица, причем не обязательно зарегистрированные в офшорах, это наши российские юрлица, которые будут предоставлять услуги, которые часто будут принадлежать тем богатым гражданам, которые не хотят платить такие налоги", - сказал Шаталов. Он отметил, что возникает большое количество вопросов по администрированию "налога на роскошь". "Хорошо, введем мы налог на яхты, автомобили, вертолеты, наверное, это справедливо. Вопрос: если они зарегистрированы за пределами России, сумеем ли мы их обложить налогами, будем ли мы вводить глобальный принцип налогообложения, то есть все имущество, которое находится в России или за рубежом?", - пояснил замминистра.

Шаталов добавил, что нужно учитывать и такую возможность, что введение подобных повышенных ставок приведет к переоформлению собственности в других государствах, в первую очередь с оффшорными зонами. "Нужно ответить, кто платит и за что платит, что такое роскошь или богатство, кто это квалифицирует, каким образом, способно ли государство администрировать такой налог, сколько это будет стоить государству, как определяется база. Желательно, чтобы, конечно же, были перекрыты возможности ухода от налогообложения, особенно если это делается в один шаг, самыми простыми способами", - сказал он. Кроме того, по его словам, необходимо ответить на вопросы: будет ли это налог на имущество, которое находится в этой стране или в других странах тоже, должен ли он распространяться на резидентов или еще и на нерезидентов, которые имеют имущество в России. "Эти вопросы требуют детального, серьезного обсуждения", - подчеркнул замглавы Минфина.