Национальная платежная карта должна работать за рубежом - ЦБ

Власти России намерены добиваться, чтобы национальная платежная карта работала не только внутри страны, но и за рубежом, заявил директор департамента национальной платежной системы Банка России Тимур Батырев. По его словам, для этого придется плотно сотрудничать с международными платежными системами - Visa, MasterCard, UnionPay и JCB.

"Мы при создании своей национальной системы платежных карт, естественно, будем иметь в виду, в том числе, возможность продвижения этой карты за рубежом для удобства держателей этих карт. Чтобы они могли рассчитываться как в рублях, так и в иностранной валюте за рубежом, чтобы эта карта принималась иностранными провайдерами расчетных услуг", - сказал Батырев в интервью радиостанции Business FM.

По его словам, для этого на начальном этапе создания НПС необходимо обеспечить соответствие технологий, применяемых в этой системе, международным стандартам. "Если мы собираемся придавать этому проекту коммерческую ценность в будущем и позиционировать эту платежную систему как систему, которая может обеспечивать расчетными услугами держателей этих карт, в том числе и за рубежом, мы, безусловно, не можем обойтись без международного сотрудничества", - сказал глава департамента.

Он отметил, что с технологической точки зрения соответствие международным стандартам "откроет дорогу" для применения национальной платежной карты за рубежом. "Но это, конечно, не исчерпывает всех необходимых мер для того, чтобы платежные карты России принимались за рубежом. Нам необходимо будет достичь соглашений с иностранными провайдерами расчетных услуг - это и международные платежные системы, прежде всего Visa, MasterCard, китайская UnionPay, японская JCB", - добавил Батырев.

Власти в настоящее время обсуждают несколько вариантов создания НПС. Так, ЦБ предлагает сделать ее оператором некоммерческую организацию, которую учредит сам регулятор совместно с банками и платежными системами. Второй вариант - создание системы на базе ОАО "УЭК", на данный момент подконтрольного Сбербанку.