«Росгосстрах» готовится возобновить продажу ОСАГО в ближайшие дни

"Росгосстрах" готовится в ближайшие дни возобновить продажу полисов ОСАГО, сообщил журналистам гендиректор ОАО "Росгосстрах" Дмитрий Маркаров. Об этом сообщает ТАСС. "Мы работаем над этим в тесном сотрудничестве с ЦБ. Мы предоставили ЦБ план, который он принял. Все замечания, которые были к "Росгосстраху", устранены", - сказал он и добавил, что возобновление продажи полисов - вопрос считанных дней.

26 мая Банк России ограничил действие лицензии по ОСАГО для "Росгосстраха". Причиной регулятор назвал неприменение компанией скидок за безаварийную езду, необоснованные отказы в продажах полисов и навязывание услуг. На следующий день "Росгосстрах", занимающий 37% рынка ОСАГО, официально уведомил о временном прекращении продаж новых полисов ОСАГО во всех регионах.