Санатором Крайинвестбанка назначен РНКБ

Банк России утвердил изменения в план мер по предупреждению банкротства ОАО «Крайинвестбанк». Как сообщает пресс-служба регулятора, теперь эти меры в качестве инвестора будет осуществлять ПАО "РНКБ банк". Предусмотрено, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) за счет кредита ЦБ предоставит Крайинвестбанку финансовую помощь. Планом участия предусмотрено предоставление АСВ за счет кредита Банка России финансовой помощи ОАО «Крайинвестбанк» в размере, достаточном для формирования необходимых условий для финансового оздоровления банка и восстановления его устойчивого финансового положения.

О возможной санации Крайинвестбанка стало известно в начале декабря. Центробанк рекомендовал банку искать санатора в короткие сроки, рассказывали «Ведомостям» банкир, интересовавшийся возможностью санировать банк, и человек, близкий к регулятору. Основной акционер банка – Краснодарский край, ему принадлежит 98% акций. Краснодарский край собирался докапитализировать банк, но делать этого не стал. Вливание менее 1,5 млрд руб. со стороны администрации края «может негативно повлиять на наше мнение о готовности региона оказывать банку поддержку», сообщало S&P. Максимальная сумма, которую АСВ готово выделить на оздоровление Крайинвестбанка, – 19 млрд руб., говорили недавно еще два собеседника «Ведомостей».

Еще один источник сообщал, что на санацию Крайинвестбанка претендовали УК «Лидер», банк «Союз», Промсвязьбанк и МТС-банк.

Крайинвестбанк попал под санкции США 22 декабря 2015 г. за активную работу в Крыму. Международные платежные системы Visa и MasterCard отключили Крайинвестбанк от своих сетей, что привело к сбоям с операциями по картам банка. РНКБ находится под санкциями США с марта 2015 г.