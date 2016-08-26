Сбербанк обогнал «Газпром» по рыночной капитализации

Обыкновенные акции Сбербанка по итогам торгов четверга вышли на первое место по рыночной капитализации, учитываемой в индексе ММВБ, обогнав акции «Газпрома», свидетельствуют данные Московской биржи.

Рыночная капитализация обыкновенных акций Сбербанка по итогам торгов четверга составила 1,323 трлн руб., капитализация акций «Газпрома» – 1,219 трлн руб.

В пятницу бумаги Сбербанка продолжили отыгрывать позитивные данные за первое полугодие по МСФО и сообщение о том, что банк не исключает повышения размера выплачиваемых дивидендов, но не в скором будущем. На этом фоне бумаги Сбербанка продолжают обновлять исторические максимумы. К 11.22 мск привилегированные акции Сбербанка росли на 1,75% – до 104,6 руб. (уже поднимались до 104,67 руб.), обыкновенные – на 1,42%, до 144,87 руб. (поднимались до 144,95 руб.). При этом индекс ММВБ рос на 0,32%.

«Вчера Сбербанк раскрыл результаты работы группы за первое полугодие по МСФО и ожидания по работе Сбербанка до конца 2016 г. На фоне этой информации рынок оценивает по-новому стоимость компании. Выходят также отчеты аналитиков, в которых повышаются прогнозы по целевой цене акций Сбербанка», - прокомментировала пресс-служба Сбербанка.

Результаты позитивны ввиду роста чистого процентного дохода и создают потенциал повышения консенсус-прогнозов и стоимости акций, отмечают аналитики ФГ БКС.

В рамках очередного коридора котировки Сбербанка в обозримом будущем могут покорить отметку в 150 руб., полагают аналитики Альфа-банка.