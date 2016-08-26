Банк «Санкт-Петербург» хочет войти в высший котировальный список Мосбиржи

Банк «Санкт-Петербург» планирует войти в котировальный список первого уровня Московской биржи, говорится в презентации кредитной организации.

"Включение акций банка в котировальный список первого уровня позволит пенсионным фондам инвестировать в банк «Санкт-Петербург», - поясняется в презентации.

В документе указано, что банк соответствует всем требованиям биржи для внесения в список. В частности, речь идет о доле free float, количестве независимых директоров в набсовете и других критериях корпоративного управления. Доля free float банка на бирже сейчас более 8,5 млрд руб. при необходимом минимуме в 6 млрд руб., отмечается в документе.

Согласно презентации «Санкт-Петербург» рассчитывает получить экспертное мнение от департамента листинга Московской биржи в сентябре. Заявка на включение в высший котировальный список была подана в августе.