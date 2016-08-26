Украинский Ощадбанк подал иск против России на $1 млрд по крымским активам

Государственный украинский Ощадбанк подал в Международный арбитраж против России иск на $1 млрд за потери активов в Крыму, сообщает пресс-служба банка.

«Сумма требований включает как стоимость потери активов, стоимость потери бизнеса, так и проценты, которые будут начислены до принятия трибуналом окончательного решения и до фактического получения компенсации по коммерческому курсу, определенному трибуналом, и составляет более $1 млрд», - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, исковое заявление будет рассматриваться по ускоренному графику, окончательные слушания запланированы на конец марта 2017 г.

Ощадбанк, по данным Нацбанка Украины, второй в стране по размеру активов. По итогам 2014 г. он получил чистый убыток после прибыли в 2014 г. Банк связывал убыток именно с присоединением Крыма, пишет «Интерфакс»: пришлось формировать дополнительные резервы. В своих претензиях банк ссылается на российско-украинское соглашение о поощрении и взаимной защите инвестиций, говорится в его сообщении.

В январе шесть компаний подали иски в Третейский суд в Гааге. Это, помимо Ощадбанка, Приватбанк, «Укрнафта», аэропорт «Бельбек», Stabil и Everest Estate.

Общий ущерб от национализации Россией имущества в Крыму Украина оценивает примерно в 1 трлн грн (порядка $90 млрд), заявляла ранее замминистра юстиции Наталья Севостьянова. По ее словам, Украина потеряла 4000 предприятий и 18 газовых месторождений.