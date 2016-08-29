Сбербанк стал лучшим банком для миллионеров по версии Forbes

Сбербанк Private Banking занял первое место в рейтинге лучших российских банков для миллионеров, опубликованном в Forbes. Программа private banking для обслуживания состоятельных клиентов была запущена банком в 2012 г. Порог входа составляет 100 млн рублей. Средний счет в Sberbank Private Banking оказался одним из самых высоких на рынке, а число клиентов на одного менеджера меньше, чем у других.

Второе место занял Газпромбанк, на третьем – ВТБ. За ним следует подразделение «Альфа-банка» А-Клуб Private Banking с порогом входа в $500 000. Замыкает пятерку лидеров рейтинга Friedrich Wilhelm Raiffeisen с аналогичным порогом входа.

Рейтинг составлялся на основе опроса более 40 российских банков, в которых 40 000 состоятельных клиентов (с типичным счетом от $1 млн до $5 млн) держат 2,5 трлн рублей. Рейтинговый балл учитывал результаты голосования самих банкиров, финансовых показателей кредитных организаций, числа сертифицированных сотрудников, наличия офисов за рубежом, а также продуктовой линейки.