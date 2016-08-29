Нефть подешевела на данных об экспорте из Ирака

Мировые цены на нефть утром в понедельник снижались в условиях роста поставок из Ирака, а также из-за сомнений инвесторов, что переговоры нефтедобывающих стран в сентябре помогут стабилизировать рынок.

«Рынки все больше склонны игнорировать эти переговоры: даже если страны согласуют ограничение добычи, контроль за соблюдением этого соглашения будет проблемой», - цитирует Reuters аналитиков Barclays. Иран на прошлой неделе заявил, что готов сотрудничать только при условии, что ему дадут восстановить долю рынка. Отгрузки нефти по морю из Ирака в августе не упали, а даже несколько выросли - до 3,205 млн баррелей в сутки, передает агентство со ссылкой на нефтетрейдеров.

По состоянию на 08.06 мск стоимость ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 1,24% до $49,53 за баррель. Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки WTI снижалась на 1,39% до $46,98 за баррель.

Страны - члены ОПЕК планируют провести неофициальное совещание в кулуарах XV международного энергетического форума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября. Как сообщали источники, на этой встрече ОПЕК, скорее всего, возобновит переговоры о замораживании добычи нефти со странами, входящими и не входящими в картель.

Также на прошлой неделе министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что сейчас нет необходимости в значительном вмешательстве в ситуацию на рынке нефти, поскольку он движется в правильном направлении и спрос на нефть растет. Он также сообщил, что добыча нефти в стране останется в районе июльского рекордного уровня в 10,67 млн баррелей в сутки.

"Вероятность того, что они на самом деле придут к соглашению о замораживании добычи, относительно низкая", - приводит агентство Bloomberg мнение главного стратега по сырьевым товарам ANZ в Сиднее Дэниэла Хайнза.