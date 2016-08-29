Чистый убыток ВЭБа в первом полугодии увеличился на 12,7%

Внешэкономбанк (ВЭБ) в первом полугодии 2016 г. увеличил чистый убыток на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 82,8 млрд руб., свидетельствует отчетность ВЭБа.

Во II квартале чистый убыток ВЭБа снизился в 2,6 раза в годовом выражении до 24,5 млрд руб.

"Снижение курсов иностранных валют к рублю привело к отрицательной валютной переоценке, негативно сказавшейся на результате первого полугодия 2016 г.", - говорится в пресс-релизе ВЭБа.

Чистый процентный доход ВЭБа в первом полугодии вырос на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. до 47,5 млрд руб.

Расходы ВЭБа на резервы во II квартале снизились в 2,8 раза (до 24 млрд руб.), но в целом за полугодие выросли в 2,6 раза (до 200,2 млрд руб.).

Кредитный портфель госкорпорации до вычета резервов в первом полугодии сократился на 13,5%, до 2,89 трлн руб.

Капитал ВЭБа в январе - июне вырос на 7,5% до 516,7 млрд руб. В первом полугодии госкорпорация получила из федерального бюджета субсидии в размере 109,5 млрд руб. на компенсацию части затрат по исполнению в 2016 г. обязательств по внешним заимствованиям на рынках.