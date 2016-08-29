Газпромбанк согласился перевести поручительство «Газпрома» за Фирташа в рубли

Газпромбанк (ГПБ) и ООО «Газпром экспорт» перевели поручительство по кредиту в размере $850 млн компании Дмитрия Фирташа Ostchem Holding Limited из долларов в рубли, сообщается в отчете «Газпрома» по МСФО.

"В июне 2016 г. группа заключила дополнительное соглашение к договору поручительства с Газпромбанком, согласно которому сумма поручительства конвертирована в рубли по согласованному между сторонами курсу", - сообщается в отчете.

За счет кредита ГПБ на $842,5 млн Ostchem купил в 2013 г. 5 млрд куб. м газа для закачки в ПХГ Украины. В 2014 г. в связи с неспособностью Ostchem исполнить обязательства «Газпром экспорт» предоставил по нему поручительство. Сформированный 100%-ный резерв в сумме 47,4 млрд руб. (на 31 декабря 2014 г.) привел к убытку в 25,1 млрд руб. по итогам года. По итогам 2015 г. вслед за ростом курса доллара США резерв вырос до 61,4 млрд руб.

В результате создания резерва «Газпром экспорту» грозило исключение из консолидированной группы налогоплательщиков (КГН) «Газпрома».