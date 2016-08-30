Россельхозбанк сократил чистый убыток почти в 2 раза в первом полугодии

Россельхозбанк (РСХБ) в первом полугодии 2016 г. сократил чистый убыток по МСФО в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 25,3 млрд руб., свидетельствует отчетность банка.

Во II квартале чистый убыток РСХБ составил 21,2 млрд руб., что на 17,1% меньше отрицательного результата за аналогичный период прошлого года.

Банк не может выбраться из убытков в условиях высоких отчислений в резервы, которые составили в первом полугодии 40,8 млрд руб. (за аналогичный период прошлого года - 44,7 млрд руб.).

Кредитный портфель РСХБ с начала года почти не изменился и составил 1,8 трлн руб. Банк не раскрыл в отчетности ситуацию с просроченными кредитами.

Несмотря на убытки, вознаграждение ключевому управленческому персоналу РСХБ (члены набсовета, правление и главный бухгалтер) выросли в первом полугодии вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 215 млн руб.