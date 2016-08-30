Министр экономики Франции подаст в отставку во вторник – СМИ

Министр экономики Франции Эмманюэль Макрон подаст в отставку во вторник после аудиенции у президента Франсуа Олланда, пишет газета Les Echos со ссылкой на близкие к министру источники.

По информации издания, 38-летний Макрон не будет сразу объявлять о планах участия в президентских выборах, сосредоточится на собственном политическом движении «En Marche!» ("Вперед!").

Министр создал это движение в апреле, охарактеризовав его как не принадлежащее к левым или правым течениям. После этого его позиция в кабинете министров пошатнулась, отмечают эксперты.

Ранее Макрон работал в банковском секторе, в большую политику его привел Олланд.