SWIFT сообщила о новой хакерской атаке на своих клиентов

Система финансовых телекоммуникаций SWIFT рассказала о новых эпизодах хакерских атак на своих клиентов, передает Reuters. В частном письме клиентам SWIFT сообщает о попытках кибератак, предпринимавшихся с июня 2016 г. Часть из них оказалась успешной. «Клиентские системы были подорваны, и в дальнейшем совершались попытки послать поддельные платежные инструкции. Угроза настойчива, адаптивна и изощренна. И она сохраняется», — говорится в письме, на которое ссылается агентство.

С февраля этого года система сообщала о нескольких попытках взломать IT-системы банков по фальшивым поручениям SWIFT. В результате Центробанк Бангладеш потерял $81 млн, хранившихся в ФРБ Нью-Йорка (и рисковал потерять еще $850 млн), вьетнамский Tien Phong Commercial Joint Stock Bank предотвратил кражу 1 млн евро, а эквадорский Banco del Austro обвиняет Wells Fargo, из которого по системе SWIFT были выведены его $12 млн. Однако с тех пор кибер-преступники проявляют большую настойчивость, а их целью стали банки с рыхлой системой безопасности при использовании системы.

Из письма следует, что некоторые клиенты SWIFT потеряли деньги, но кто и сколько не указывается. Говорится лишь о том, что это разные по размеру и расположению банки, использующие разный доступ к системе. Единственное, что их объединяет – слабая безопасность.

Представитель SWIFT не раскрыл подробностей инцидентов, заявив, что система не обсуждает дела конкретных клиентов.