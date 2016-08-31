Санацией «Траста» может заняться Альфа-банк – «Коммерсантъ»

На этой неделе могут быть объявлены окончательные результаты конкурса на санацию банка «Траст», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники. Конкурс состоялся, предварительно лучшие результаты представил Альфа-банк. Кандидатуру нового санатора Агентство по страхованию вкладов уже направило на утверждение в ЦБ. В пресс-службе Альфа-банка интерес к санации «Траста» подтвердили. Банк «Открытие», который является действующим оздоровителем «Траста», также участвовал в конкурсе.

В конце 2014 г. на санацию «Траста» было выделено 127 млрд руб., 99 млрд руб. - на десять лет под льготную ставку 0,51% годовых и 28 млрд руб. на шесть лет под 6,01%. «Открытие» просило еще 47 млрд руб., но ему было отказано. Теперь условия предоставления средств изменятся, отмечают источники издания. Возможно изменение ставки, срока или обоих показателей сразу. Неизменным остается запрет на выдачу дополнительных средств.

Альфа-банк не будет санировать «Траст» без получения дополнительной финансовой помощи, считает старший директор по банковским рейтингам Fitch Александр Данилов. В качестве таковой он допускает увеличение суммы кредита от АСВ или существенное увеличение срока, что позволит отразить дополнительную прибыль для покрытия разросшейся дыры в «Трасте». В противном случае ««Альфа» получит банк с разветвленной сетью и большим объемом пассивов физлиц, уверен он. На 30 июня они превышали 100 млрд руб. по МСФО.

Конкурс по смене действующего санатора проводится впервые с 2008 г., когда в России появился соответствующий финансовый институт.