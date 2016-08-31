Восстановление кредитной активности банков не повлияет на динамику инфляции – ЦБ

Восстановление кредитной активности банков России не повлияет на динамику инфляции. Об этом говорится в опубликованном ЦБ бюллетене «Изменение условий банковского кредитования», содержащем анализ тенденций развития российского кредитного рынка.

"Возможный рост совокупного спроса (на кредиты юридическим и физическим лицам), обеспеченный наращиванием кредитования, согласуется с макроэкономическим прогнозом Банка России и не противоречит задаче по снижению инфляции до целевого уровня 4% в установленный срок", - отмечают в Банке России.

По данным проведенного ЦБ общероссийского обследования 54 российских банков, на долю которых приходится более 80% объема задолженности по кредитам организациям и населению, динамика изменений условий банковского кредитования и спроса на кредиты во II квартале 2016 г., а также оптимистичные ожидания банков на второе полугодие свидетельствуют о наметившемся восстановлении кредитной активности банков.

В августе ЦБ сообщал, что риски превышения инфляцией целевого уровня в 4% в 2017 г. сохраняются из-за приостановки снижения инфляционных ожиданий.