Стоимость нефти марки Brent упала ниже $47 за баррель

Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре текущего года в ходе торгов на Лондонской бирже опустилась ниже $47 за баррель - на 3,6% до $46,98 впервые с 15 августа 2016 г. При этом стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent к этому времени опустилась на 2,76% до $47,07 за баррель.

Цена на октябрьский фьючерс нефти марки WTI снижалась на 3,39% и составляла $44,78 за баррель.

31 августа минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране выросли за неделю (c 19 по 26 августа) на 2,28 млн баррелей и составляют теперь 525,87 млн. Аналитики Bloomberg прогнозировали рост запасов на 2,5 млн баррелей.