Visa устранила неполадки в работе выпущенных банками России платежных карт

Visa устранила неполадки в работе эмитированных российскими банками России платежных карт, они работают в обычном режиме, сообщает компания.

В четверг стало известно, что часть карт Visa, эмитированных российскими банками, перестала функционировать за рубежом. В компании сообщили, что причиной этому стали технические неполадки.

"Мы подтверждаем, что карты Visa работают в обычном режиме. Обработка транзакций как внутри России, так и за ее пределами осуществляется в рабочем порядке. Наблюдавшиеся ранее технические проблемы, с которыми столкнулись некоторые держатели карт Visa, были оперативно устранены. Мы сожалеем о возможных причиненных неудобствах", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

Visa, в свою очередь, отмечала, что ей известно о проблемах, с которыми столкнулись некоторые держатели ее карт. По словам компании, эти технические неполадки имели ограниченное влияние и не затрагивали обработку внутрироссийских операций по картам Visa.