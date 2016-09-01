Альфа-банк готов участвовать в новом конкурсе на санацию банка «Траст»

Альфа-банк готов снова участвовать в конкурсе на санацию банка «Траст» при условии полной юридической корректности конкурса, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе кредитной организации.

"Альфа-банк будет готов принять положительное решение о своем участии в новом выборе инвестора для банка «Траст» при условии полного соблюдения все правовых норм и требований", - сообщили в банке.

Ранее в четверг стало известно, что Альфа-банк отказался от участия в повторном конкурсе на санацию банка «Траст» из-за того, что проведение конкурса, по его словам, «не соответствует действующим нормативным актам».

В кредитной организации снова подчеркнули, что единственной причиной отзыва заявки на участие в текущем конкурсе является «выявленное в ходе углубленной юридической экспертизы несоответствие требованиям действующих нормативных актов».