ВЭБ привлекает синдицированный кредит у китайских банков на $1,5 млрд

Внешэкономбанк в рамках Восточного экономического форума подписал соглашение с группой китайских коммерческих банков о привлечении синдицированного кредита на сумму до 10 млрд юаней ($1,5 млрд), сообщает «Прайм». Соглашение предусматривает привлечение трехлетнего синдицированного кредита с возможностью пролонгации еще на три года. Координатором кредита выступает китайский Harbin Bank. В сделке также принимают участие Baoshang Bank, Bank of Zhengzhou, Harbin Bank Financial Leasing, Bank of Fuxin, Bank of Ganzhou, Bank of Jiujiang, Bank of Weifang, New China Trust, Bank of Chaoyang.

Выделяемые средства не будут жестко привязаны к определенным инвестиционным проектам. Глава госкорпорации Сергей Горьков подчеркнул уникальность соглашения. «Как правило, китайские банки дают связанные деньги, впервые в истории это не связанные деньги. Мало того, это синдикат», - отметил он Горьков. У ВЭБа есть проекты, которые могут быть профинансированы в рамках этого соглашения, «но связки конкретных денег с этими проектами нет, что хорошо, поскольку позволяет иметь определенную гибкость», пояснил он. Горьков также подчеркнул, что для ВЭБа важна диверсификация портфеля и юани представляют для госкорпораци «достаточно большой интерес».

В конце 2015 г. Внешэкономбанк заключил соглашение с Государственным банком развития Китая о предоставлении госкорпорации кредитной линии на 10 млрд юаней на пять лет. Первый зампредседателя ВЭБа Николай Цехомский в мае 2016 г. не исключил также получение госкорпорацией рейтинга от китайского рейтингового агентства Dagong в случае привлечения средств на рынке Китая.