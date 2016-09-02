Греф считает преждевременным говорить о выходе банковского сектора из кризиса

На данный момент нельзя говорить о выходе российского банковского сектора из кризиса, считает президент Сбербанка Герман Греф.

"Нет, конечно. Вы видите, что еще прибыльность банковского сектора не восстановлена", - сказал Греф, отвечая на вопрос журналистов в кулуарах Восточного экономического форума. По словам топ-менеджера, вне зависимости от исполнения прогноза ЦБ по прибыли российских банков в 2016 г. эта прибыль будет меньше докризисной.

"Самое главное, что остается проблемой, - низкий спрос, давление на капитал", - отметил финансист.

"В этом году ситуация в банковском секторе значительно лучше, чем в прошлом. В прошлом году - это был один из самых сложных периодов", - добавил Греф.