ЦБ отозвал лицензию у банка «Тетраполис» из Санкт-Петербурга

Банк России со 2 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у петербургского банка «Тетраполис». Об этом говорится в сообщении регулятора.

По данным ЦБ, банк не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, неоднократно в течение одного года нарушал требования, предусмотренные федеральными законами.

Также, как сообщает Банк России, «Тетраполис» своевременно не направлял в уполномоченный орган сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю, тем самым нарушая требования законодательства по противодействию легализации преступных доходов.

По информации регулятора, банк также начал предпринимать действия, направленные на вывод высоколиквидных активов. В банк назначена временная администрация.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) информирует, что выплаты страхового возмещения вкладчикам «Тетраполиса» начнутся не позднее 16 сентября. Заявления о выплате страхового возмещения могут подаваться вкладчиками в течение всего периода ликвидации банка.

Согласно данным отчетности, по величине активов «Тетраполис» на 1 августа 2016 г. занимал 533-е место в банковской системе России. По итогам первого полугодия 2016 г. банк занял 500-е место по размеру активов в рэнкинге «Интерфакс-100», подготовленном «Интерфакс-ЦЭА».