Костин: ВТБ поддерживает идею выплаты госбанками промежуточных дивидендов

Председатель правления ВТБ Андрей Костин на Восточном экономическом форуме заявил, что поддерживает выплату госбанками промежуточных дивидендов. «Мы, в принципе, не против. Мы на ранней стадии еще поддержали это. Но, если я не ошибаюсь, это требует перевыпуска этих вот привилегированных акций на других условиях», - сказал Костин. Он отметил, что для выплаты промежуточных дивидендов необходимо пройти ряд корпоративных процедур, в том числе получить одобрение собрания акционеров. «Мы с Минфином на связи. Я думаю, что в итоге мы к этому перейдем», - добавил Костин.

В июле стало известно, что Агентство по страхованию вкладов (АСВ) хочет ежеквартально получать дивиденды со стороны ВТБ. Для этого потребуется конвертация принадлежащих АСВ привилегированных акций и внесение изменений в устав банка. Такой возможностью может воспользоваться и Минфин, который получил префы ВТБ в рамках его докапитализации в 2014 г.

В августе два федеральных чиновника рассказали «Ведомостям», что в правительстве обсуждается идея обязать некоторые госкомпании выплатить в этом году промежуточные дивиденды. Эта мера связана с переносом приватизации госпакета «Башнефти». Речь может идти об РЖД, «Транснефти» и «Совкомфлоте». Позже в правительстве опровергли эту информацию.